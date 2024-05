Em abril aconteceu o Contemporâneo Showroom, um dos principais salões de negócios da moda brasileira, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Em 2024, o evento que ocorre duas vezes por ano comemora duas décadas de existência.

Voltado para as marcas e multimarcas e focado no mercado B2B, o Contemporâneo Showroom contou com 62 expositores, uma palestra sobre tendência com Jorge Grimberg, um talk com designers da nova geração e um desfile da marca Misci, da coleção Tenda Tripa.

Estreante no evento, a Moyo, marca de moda, apresentou, em seu showroom, a coleção de Verão 25, intitulada de Solar. “Criamos uma coleção easy chic, que é essa a principal identidade da Moyo, queríamos uma versatilidade e todas as peças da coleção de linho combinam e podem ser usadas entre si. Então, buscamos criar produtos que sejam clean, minimalistas, mas descolados e chiques ao mesmo tempo”, explica Joana Bolsi, sócia da marca.

A coleção Solar possui aproximadamente 120 peças, feitas em linho, algodão e algodão Pima. “A simplicidade está no nosso DNA, mas dentro da coleção também possuímos peças com crochê e bordadas por bordadeiras locais de Santa Catarina. Nossas camisas, com bordados, são únicas, foram feitas 100% à mão e demoraram aproximadamente 3 dias para serem concluídas”, afirma a sócia.

A marca Moyo surgiu há sete anos, a partir da necessidade das duas irmãs Joana e Isabela Bolsi de encontrarem roupa básica no mercado. “Tentávamos encontrar uma marca de linho que tivesse um acabamento ideal e preço justo e percebemos que faltava esse nicho no mercado. Junto a isso, buscamos criar uma marca consciente que oferecesse, além de tecidos com qualidade, responsabilidade social e pensando nisso, durante quatro anos, parte do nosso faturamento foi doado para as escolas da Play For Change, em Curitiba”, finaliza Isabela Bolsi, sócia da Moyo.