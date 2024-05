9ª Festa da Integração de Guabiruba é lançada oficialmente; confira programação completa

A 9ª Festa da Integração de Guabiruba foi lançada oficialmente nesta quinta-feira, 2, na Câmara Municipal. A edição deste ano irá ocorrer pela primeira vez em três dias, entre 7 e 9 de junho, na comunidade São Cristóvão, no bairro Aymoré.

A adição de mais um dia de evento é uma das novidades de 2024. Serão três dias de atividades culturais e gastronômicas, no fim de semana que antecede o aniversário da cidade, celebrado em 10 de junho.

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), frisou que outra novidade deste ano é o encontro de mulheres e idosos durante a festa.

“Na sexta-feira terá o encontro das mulheres. Todo ano ele é feito, mas depois da festa. Nesse ano ele vai ocorrer no interior da festa, para que elas possam prestigiar também o momento da festa. Da mesma forma com os idosos”, destaca.

A entrada do evento é gratuita. O show nacional é pago pelos patrocinadores. A atração desta edição será a dupla sertaneja Thaeme e Thiago, que se apresentará no dia 9, às 19h. “O município não visa lucro na festa. A nossa intenção é que as nossas entidades consigam se manter durante todo o ano”, diz.

O vice-prefeito Cledson Kormann também falou das entidades beneficiadas com a festa, por meio do comércio no local. “É mais uma forma do município estar ajudando. É um motivo de orgulho muito grande, trazer essa alergia. O nosso povo é muito trabalhador”.

Rainha da 9ª Festa da Integração, Gabriela de Oliveira Santos salientou a oportunidade de mostrar a beleza cultural, tradição e união dos guabirubenses. “É um momento de celebração e encontro, em que podemos mostrar ao mundo o melhor de Guabiruba”.

O lançamento também contou com a presença do vice-presidente da Câmara, Jair Francisco Kohler (PP), da secretária de Turismo, Letícia Morgana Fischer, do vice-presidente da comissão da 9ª Festa da Integração e secretário de Planejamento Urbano e Infraestrutura, Euller Comper, da superintendente da Fundação Cultural de Guabiruba, Jenifer Schlindwein e das princesas desta edição, Pamela Lima e Jaqueline Schaefer.

Parque municipal adiado como nova sede

Após ser anunciado como nova sede da Festa da Integração, o Parque Municipal Vereador Érico Vicentini não receberá o evento em 2024.

O prefeito lamentou o adiamento da utilização do novo espaço. “Com certeza no ano em que Guabiruba completa 62 anos, nós gostaríamos de poder anunciar que a festa fosse no meio do parque”, diz.

“Devido a tudo que aconteceu durante o ano e pela responsabilidade do investimento que teria que se fazer dentro do parque, optamos por manter a festa no [bairro] Aymoré”, completa.

Ao todo, o investimento público no parque foi de R$ 12 milhões.

Em 2023, no lançamento da 8ª Festa da Integração, Zirke havia garantido que a próxima edição do evento aconteceria no local, o que já deveria ter ocorrido em 2022.

Na época, a prefeitura voltou atrás e a festa foi sediada mais uma vez na comunidade São Cristóvão.

Programação da 9ª Festa da Integração

Sexta-feira – 7/6

19h – Abertura oficial da 9ª Festa da Integração

20h – Show Dany & Rafa e Orquestra Municipal de Guabiruba

21h40 – Show Performance com DJ Veltk

23h – Show Santiago Lima

Sábado, 8/6

10h – Apresentação Corpo de Baile e Dança Estilo Livre da Fundação Cultural

10h30 – Encontro de automóveis antigos

11h – Animação com personagens infantis – Disney

12h – Show Adriel Silva e Banda

15h – Show Erimar Netto

18h – Show César Santoro

20h – Show Banda Passarela

23h30 – Show Banda Conceitto

Domingo, 9/6

9h – Desfile Tradicional do Colono (saída ao lado da Prefeitura de Guabiruba)

10h – Apresentação Banda Das Lebenslied e Coral de Sinos – Glockenchör

11h – Animação com personagens infantis – Patrulha Canina

12h – Show Banda Coração Piratta

14h – Tarde de danças folclóricas

16h – Escolha da Realeza para a 10ª Festa da Integração

19h – Show nacional com Thaeme e Thiago

