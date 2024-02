Sede da Festa da Integração 2024, parque municipal de Guabiruba receberá novas instalações em breve

O Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, em Guabiruba, receberá novas instalações em breve. A Prefeitura de Guabiruba prevê a construção de um labirinto verde no local. O parque será palco da 9ª Festa da Integração, que acontece em meados de junho. Novidades foram apresentadas pelo Executivo guabirubense no dia 19 de janeiro.

Em maio, a prefeitura vai concluir o pagamento das parcelas do parque. Desapropriado em 2021, o terreno custou ao todo R$ 12 milhões aos cofres públicos. Segundo o Executivo, nos anos de 2022 e 2023 foram realizadas obras de limpeza e terraplanagem na área do parque, uma preparação do espaço.

As diversas trilhas que há no local também foram sinalizadas com auxílio da Secretaria de Turismo. De acordo com o secretário de Planejamento Urbano e Infraestrutura, Anderson Luiz Cavichioli, o próximo passo é a instalação das redes de energia e água.

“Toda a frente do terreno, que é quase de 1 quilômetro, foi cercada com uma cerca pré-moldada. Estamos trabalhando no projeto do portal de acesso e dos portões para que possamos ter melhor controle e oferecer maior segurança”, detalha.

Ainda conforme Anderson, o labirinto verde que o parque receberá será semelhante à estrutura que há no parque Malwee, em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. A construção do labirinto deve acontecer no primeiro semestre do ano. Como se trata de uma estrutura natural, é necessário atenção à época de plantio.

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), exalta o investimento da prefeitura no terreno. O chefe do Executivo afirma que realiza trabalho voluntário como guia no espaço aos fins de semana. Ele também valoriza o que trata como uma “história a ser contada” no parque.

“Temos o terceiro maior parque em metros quadrados do Brasil. Há uma história lá dentro. No parque, havia uma usina que só perdia por geração de energia para Joinville. Serão histórias contadas dentro do parque”, celebra o prefeito.

Concessão do restaurante

No final do ano passado, a prefeitura enviou à Câmara de Guabiruba um projeto de lei relacionado à concessão do restaurante do parque. O Executivo agora trabalha na elaboração do edital para chamar empresas interessadas. A reforma do restaurante também está dentro da concessão.

“A prefeitura não precisará fazer o aporte financeiro na obra de reforma. O modelo foi elaborado desta forma justamente para que não tenhamos impactos aos cofres do município. Temos o projeto de reforma pronto e o edital está em elaboração”, explica Anderson.

O procurador-geral André de Oliveira Luiz comenta que a prefeitura avalia colocar algumas exigências no edital. Uma delas, segundo o procurador, é a inclusão de um prato típico no cardápio. Ele afirma que a ideia é oferecer comodidade ao visitante do parque.

“Os vereadores entenderam os motivos pelo qual o Executivo pretende fazer a concessão”, afirma. “Temos um fluxo muito grande de moradores e turistas que frequentam o parque. Nada mais justo que ter um local em que eles possam comprar uma água e fazer um lanche”, completa André.

Festa da Integração no parque

No lançamento da 8ª Festa da Integração, em maio de 2023, Zirke garantiu que a nona edição do evento ocorrerá no parque, o que era para ter acontecido já no ano passado. A prefeitura voltou atrás naquela ocasião e a festa foi sediada mais uma vez na comunidade São Cristóvão, no bairro Aymoré.

“Não vou mais voltar atrás”, prometeu o prefeito sobre a realização da festa no parque em 2024. O terreno é o maior investimento com recursos próprios da história de Guabiruba e a Festa da Integração reúne diversos moradores e turistas. Em 2022, a atração principal do evento foi a dupla sertaneja Fernando e Sorocaba.

*Colaborou Luiz Antonello

