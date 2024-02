Congresso votará lei que estabelece regras para redução de quantidades de produtos embalados

Enganação

Finalmente, na volta do recesso, o Congresso vai analisar o projeto de lei 6122. Estabelece que a mudança quantitativa do produto embalado posto à venda deverá constar da embalagem pelo prazo mínimo de dois anos no caso da redução ou peso ser superior a 10%. Finalmente! Hoje, por exemplo, prevalece a esperteza e desonestidade na barra de chocolate encolhida mas sem o equivalente no preço, nos ovos (com 10 unidades ao invés da tradicional dúzia), e na linguiça de churrasco (em embalagem de 900 gramas), dentre centenas de outros exemplos, dificultando a comparação e prejudicando claramente o consumidor. Mais honesto seria se a redução fosse de 30%, facilitando a comparação.

90% contra

É um retrato do descrédito da classe política: em Criciúma fez-se uma pesquisa, pelo Instituto IPC, e 90% dos entrevistados desaprovaram projeto que aumenta o número de vereadores da cidade dos atuais 17 para 21. A despesa anual subiria R$ 2 milhões. O atual salário dos vereadores é de R$ 11.700.

Negacionismo

Ao deixar de exigir a comprovação de vacinação contra a covid-19 na matrícula de crianças do ensino público, fazendo isso por caprichosos decretos, o que ganham alguns prefeitos de SC e, inclusive o governador Jorginho Mello, que os apoia publicamente, passando por cima de deliberação federal sobre o assunto? Serem simpáticos a Bolsonaro, pensando em votos nas eleições de outubro, para si e seus aliados? Saúde pública não tem partido!

Distância

Lê-se que crime e violência elevados estão afastando investidores e fazem o Brasil deixar de crescer 0,6% do PIB, conforme estudo do Fundo Monetário Internacional. Faltou mais um motivo: a insegurança jurídica. Que país é esse onde um membro da corte suprema, em duas decisões monocráticas, perdoa R$ 18 bilhões de multas de empresas corruptas que confessaram seus crimes e fizeram acordos na Operação Lava Jato?

Foi

Foi-se o tempo em que os catarinenses mais bairristas gostavam de dizer e se orgulhar do fato de terem nascido aqui algumas empresas que se tornaram gigantes no Brasil e no mundo. Foi-se. Foram compradas por outras maiores e viraram até multinacionais. O negócio desses dias envolve a centenária Hering, cujos donos, a Arezzo & Co e o Grupo Soma, selaram acordo, envolvendo 22 marcas, para formar uma gigante do varejo de moda cujo valor de mercado é estimado em R$ 12 bilhões.

Inversão de valores

Difícil de acreditar, mas é verdade. O orleanense, ator e apresentador Rodrigo Hilbert postou em rede social, sábado, uma bicicleta que fez para a filha, Maria. Habilidoso e com fama de saber fazer muitas coisas, recebeu comentários nada elogiosos. Pelo contrário; muitos foram revoltados com mais uma habilidade do apresentador. Despeito puro.

Subserviência

A imprensa norte-americana divulgou que diretores e membros do conselho da Tesla se sentiam obrigados a usar drogas ilegais ao lado do seu patrão, Elon Musk. Caso contrário perderiam “capital social” junto a ele. O leitor mais antenado, se puxar um fio da memória, lembrará de vários casos análogos em SC, não envolvendo drogas, necessariamente, mas outros ingredientes. Jamais denunciados publicamente.

Malandragem

A partir da constatação do Censo 2002 de que o Brasil tem mais espaços religiosos do que de educação e saúde juntos, é muito fácil se constatar, lamentavelmente, com provas explícitas, que neste país os melhores empreendimentos são os partidos políticos, igrejas e escolas de samba. Em comum, recebem dinheiro público sem fazer esforço.

Leitura

A Associação Nacional das Livrarias publicou um relatório informando que o número de livrarias em SC teve um pequeno aumento de 2013 a 2023: de 95 para 107. No Brasil houve uma redução de 1,8% no período. Hoje são 2.972 lojas físicas. O Estado com mais livrarias é São Paulo, 1.167; com menos, o Amapá, quatro.

Apito

Catarinense de Imbituba, o árbitro Braulio da Silva foi um dos maiores destaques na final da Supercopa, vencida pelo São Paulo, domingo. Elogiadíssimo pela crítica esportiva. Não é por acaso que integra os quadros da Fifa.