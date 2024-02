Jornal O Município lança campanha que celebra 70 anos de história em Brusque

Nesta terça-feira, 6, o jornal O Município lança campanha publicitária em celebração aos seus 70 anos de história, celebrados em 26 de junho. Criada pela agência de comunicação e marketing Raffcom, a ação destaca a evolução do jornal ao longo das décadas, acompanhando as tendências tecnológicas e os novos hábitos de leitura do público, sem comprometer a integridade e imparcialidade na cobertura jornalística.

O diretor do Grupo O Município, Cláudio José Schlindwein, ressalta a capacidade de adaptação do jornal às mudanças tecnológicas ao longo dos anos. Ele aponta que o resultado é mérito de uma equipe qualificada, comprometida com o propósito de fazer um bom jornalismo.

“É uma enorme satisfação lançar essa campanha. Ainda mais em um ambiente corporativo que a gente vive no Brasil, que é considerado um dos mais inóspitos do mundo. Ter uma empresa com longevidade é uma exceção. É um privilégio conseguir chegar a essa marca”, comenta.

A campanha apresenta uma linha do tempo que destaca a longevidade, inovação, criatividade e capacidade do jornal O Município de enfrentar os desafios do mercado ao longo dos 70 anos de história.

“Então, isso é um sinal, do ponto administrativo, de que essa empresa conseguiu passar pelas mais diversas adversidades. Chegarmos nesta marca é um diferencial muito grande, pois, primeiramente, mostra a grande capacidade que tivemos de adaptação a todas essas mudanças”, complementa.

Ao comparar os dias atuais com o passado, Cláudio destaca que o jornal O Município vem de uma época em que se fazia a digitação com chumbo derretido. Hoje, a empresa de comunicação tem forte atuação com produções de webdocumentários, integradas às principais redes sociais.

“O primeiro grande ativo do jornal, talvez seja essa capacidade de integração. Isso só se consegue com as pessoas. Então, a empresa tem como mérito um time qualificado, com o propósito de fazer um bom jornalismo. Essa coesão com a equipe, muito comprometida com o conteúdo de qualidade, foi fundamental para chegarmos até aqui”, completa.

Do impresso ao digital

Conforme o sócio-proprietário da Raffcom e um dos responsáveis pela elaboração da campanha, Fernando Barni, a ação chega em um momento emblemático e de extrema importância para o meio jornalístico.

Na realização do projeto, Fernando destaca as evoluções tecnológicas acompanhadas pelo jornal O Município, que, ao longo dos anos, esteve atento às mudanças do mercado. Desde a fase inicial em impresso preto e branco até a transição para impressão colorida, o jornal sempre evoluiu em sua diagramação e formato, adaptando-se ao cenário tecnológico.

Neste sentido, a evolução para o meio digital foi marcada pelo lançamento do portal desktop e, posteriormente, do portal mobile, além da ativa presença em redes sociais, onde compartilha matérias e conteúdos relevantes para seu público. Na última década, o jornal expande sua atuação para incluir matérias e conteúdos em formato de vídeo.

“O jornal O Município sempre esteve atento e soube o momento certo de evoluir e acompanhar as tendências do mercado para se manter firme e forte no mercado até hoje. E o mais importante, sem perder sua maior essência: fazer um jornalismo ético e imparcial”, aponta.

Conectado com os leitores

O gerente comercial do Grupo O Município, Everton Caetano, destaca que o objetivo da campanha é ressaltar a versatilidade e evolução do jornal, mantendo uma forte presença no meio digital, seja no portal omunicipio.com.br ou nas redes sociais.

“Com a campanha, queremos mostrar ao nosso leitor que estamos onde ele está. Independente do local onde se consome notícias, o jornal foca em fazer essa entrega de informações com credibilidade fortemente construída por sete décadas”, aponta.

“A gente chega aos 70 anos como uma empresa longeva, inovadora, criativa e apta a lidar com os desafios de mercado”, finaliza Cláudio.

Programação especial

Além da campanha, ao longo do ano o jornal realizará uma série de ações para celebrar a data. Entre as novidades, estão previstos especiais multimídia inéditos, um novo projeto gráfico para o jornal impresso, ações de relacionamento nas redes sociais, entre outras, que serão anunciadas nas próximas semanas.

O diretor de Jornalismo e Operações do Grupo O Município, Andrei Paloschi, afirma que as comemorações irão focar em lançamentos inéditos e exclusivos relacionados a Brusque, Guabiruba e Botuverá. “Temos o compromisso de produzir conteúdos que ajudam a preservar a história da região e valorizem as pessoas, sempre utilizando as múltiplas plataformas do jornal. E nos 70 anos, isso não seria diferente”, afirma.

