Prefeitura de Guabiruba faz balanço de ações de 2023 e adianta obras para 2024

Na tarde desta sexta-feira, 19, a Prefeitura de Guabiruba apresentou um balanço de ações e investimentos de 2023 e adiantou as obras para 2024. A coletiva de imprensa, realizada no plenário da Câmara guabirubense, destacou os principais resultados da administração municipal.

Na ocasião, estavam presentes os chefes do Executivo, o prefeito Valmir Zirke, o vice Cledson Kormann, além da secretária de Administração e Finanças, Kely Regina Messer; secretária de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Letícia Morgana Fischer; superintendente da Fundação Cultural, Jenifer Schlindwein; secretário de Planejamento Urbano e Infraestrutura, Anderson Cavichioli; secretário de Obras, Jair Brambila; secretário de Educação, Alfred Nagel; e o procurador-geral do município, André de Oliveira Luiz.

No primeiro momento, a Secretaria de Administração apresentou o balanço de contas da Prefeitura do último ano. Entre os dados apresentados, destaca-se a contingência de gastos e o saldo positivo das contas públicas.

A secretária Kely salienta que foram pagos todos os fornecedores em dias e foram realizados diversos investimentos. Entre eles está um imóvel adquirido pela Secretaria de Assistência Social em parceria com os municípios de Ascurra, Apiúna, Pomerode e Rodeio.

“O objetivo é fazer o acolhimento de crianças e adolescentes. A parceria feita é de R$ 163 mil”, detalha sobre o imóvel que fica em Pomerode.

Na Saúde, foi destacado o novo hospital de Guabiruba, que deve ter novidades sobre o edital em aproximadamente 45 dias. O procurador-geral explicou que o atendimento deve ser modernizado por meio de gestão por entidades sem fins lucrativos.

Em seguida, a Secretaria de Turismo, Comércio e Desenvolvimento Econômico, juntamente com a Superintendência da Fundação Cultural, apresentaram dados de impacto socioeconômico na economia criativa e no turismo, que apresentou crescimento nos últimos meses.

Conforme as responsáveis pelas pastas, parte desses movimentos são fruto de conversas com os coletivos e a aproximação com o mercado. A secretária Letícia destaca o número de visitantes em eventos, como a Pelznickelplatz, que registrou aumento de visitações.

O Parque Municipal Vereador Érico Vicentini também foi pauta da coletiva. Sendo pago desde 2021, o imóvel onde fica o parque deve ser quitado em cinco meses, detalha Kely. O investimento na compra do terreno já foi de R$ 3 milhões em 2021, R$ 3,6 milhões em 2022 e R$ 3,8 milhões em 2023. Próximos passos incluem a abertura da concessão do restaurante no local.

Além disso, destacam-se os próximos passos que a Secretaria de Planejamento Urbano e Infraestrutura, ao lado da Secretaria de Obras, elencaram como prioridades para o espaço.

Na sequência, foi detalhado o andamento das obras de reformas e construções na rede de ensino, com os principais tópicos comentados pelo Secretário de Educação e a Secretaria de Planejamento. Além disso, o impacto das novas Diretrizes Curriculares no município reforça os estudos e a atualização no ensino guabirubense.

Confira as principais obras executadas em 2023 e as que estão em andamento:

– Rua Guabiruba Sul: finalização da obra de reurbanização, pavimentação e drenagem de um trecho de 4,6 quilômetros. Fonte de recurso: financiamento e recursos próprios do Município;

– Rua Planície Alta: finalização da obra de pavimentação em lajotas e calçadas em paver em trecho de 1,3 km. Fonte de recurso: Programa Avançar Cidades (Governo Federal) e recursos próprios do Município.

– Rua Planície Alta: pavimentação asfáltica de um trecho de 444,35 metros. Fonte de recurso: próprio do Município.

– Rua Selma Debatin e rua Theodoro Kormann: pavimentação asfáltica de um trecho de 334,36 m. Fonte de recurso: próprio do Município;

– Rua Lageado Alto – meta 01: pavimentação em lajotas de um trecho de 920 m. Fonte de recurso: Emendas Parlamentares (Governo Federal) e recursos próprios do Município;

– Rua Lageado Alto – meta 02: pavimentação em lajotas de um trecho de 580 m (obra em andamento). Fonte de recurso: próprio do Município;

– Rua Gaspar Alto: pavimentação em lajotas de um trecho de 469 m. Fonte de recurso: Emendas Parlamentares (Governo Estadual) e recursos próprios do Município;

– Rua São Pedro: obra de reurbanização, pavimentação e drenagem de um trecho de 606,10 m (obra em andamento). Fonte de recurso: próprio do Município, investimento superior a R$ 2 milhões;

– Rotatória no Guabiruba Sul: pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização para implantação de rotatória no entroncamento da rua Guabiruba Sul com a rua Nicolau Schaefer e rua Vicente Scharf. Fonte de recurso: próprio do Município;

– Rua Vereador Wilson Antonio Gums: pavimentação em lajotas de um trecho de 250 m. Fonte de recurso: Emendas Parlamentares (Governo Federal) e recursos próprios do Município;

– Pavimentações comunitárias: foram realizadas obras de pavimentação em parceria em 11 ruas. Fonte de recurso: próprio do Município e contribuição dos moradores;

– Nova Policlínica: finalização construção do prédio da Nova Policlínica, sede da Secretaria de Saúde e Farmácia Municipal. Fonte de recurso: próprio do Município;

– Reforma do Cras: reforma e ampliação da área frontal da edificação que abriga o Centro de Referência de Assistência Social, o Cras (obra em andamento). Fonte de recurso: próprio do Município;

– Quadra esportiva escola Paulo Schmidt: finalização da construção da quadra esportiva coberta. Fonte de recurso: Emendas Parlamentares (Governo Estadual) e recursos próprios do Município;

– Reforma e ampliação Escola Pe. Germano Brandt: finalização da obra de reforma/ampliação. Fonte de recurso: próprios do Município (investimento superior a R$ 800 mil) e Emenda Parlamentar (Governo Estadual);

– Ampliação da creche São Pedro: ampliação da unidade de ensino com salas modulares e construção de corredor coberto entre o bloco existente e o bloco novo. Fonte de recurso: próprio do Município (investimento superior a R$ 1,1 milhão);

– Construção da nova escola no bairro Lageado Baixo: edificação com 1.647,23 m² que receberá a nova escola (obra em andamento). Fonte de recurso: próprio do Município (investimento superior a R$ 6 milhões);

– Ampliação escola Anna Othília Schlindwein: ampliação da unidade de ensino com salas modulares (obra em andamento). Fonte de recurso: próprio do Município;

– Melhorias na segurança física de escolas (cercamentos): assinadas ordens de serviços para a Meta 1 e Meta 2 das obras de melhorias nos cercamentos das unidades de ensino municipais (obras em andamento). Fonte de recurso: próprio do Município;

– Projeto da nova creche no Centro: elaboração do projeto para construção de edificação com 1,3 mil m² para receber a Creche Ida Silva Debatin, no bairro Centro. Ao finalizar os projetos, poderá ser realizada a licitação para execução da obra durante o ano de 2024. Fonte de recurso: próprio do Município (previsão de investimento em torno de R$ 5 milhões);

– Cercamento do Parque Municipal: construção de cerca pré-fabricada em concreto na área frontal do terreno do Parque Municipal. Fonte de recurso: próprio do Município;

– Portal São Pedro: construção do novo portal na divisa com o Município de Brusque no bairro São Pedro (obra em andamento). Fonte de recurso: próprio do Município.

Assista agora mesmo!

Brincadeiras inusitadas: corrida do barril e cabo de guerra divertem público da Festa Pomerana: