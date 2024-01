Nesta sexta-feira, 19, os ventiladores e aparelhos de ar-condicionado reassumiram um papel vital na rotina dos moradores de Brusque, diante do calor escaldante, que elevou as temperaturas a patamares elevados.

Após as chuvas do dia anterior, o expressivo aumento nas temperaturas, citado anteriormente, ressaltou a importância crucial do uso desses equipamentos.

Sensação de calor encosta nos 60ºC

Ao examinar as temperaturas máximas convencionais registradas em Brusque nesta sexta-feira, destacam-se, pois, os picos mais expressivos.

As marcas mais elevadas pontuaram 38,2 °C no Campus da Unifebe, localizado no bairro Santa Terezinha, e 38,0 °C na localidade de Cristalina.

Nas demais áreas monitoradas, os valores extremos oscilaram entre 35 e 37°. Esses dados foram coletados através da rede Groh Estações.

Contudo, o que merece especial atenção é a sensação térmica, que surpreendentemente alcançou patamares próximos a 60°.

Um exemplo notável é a marca de 58,0ºC percebida na pele, também registrada no bairro Santa Terezinha, no Campus da Unifebe.

Outro destaque foi a sensação de 57,6ºC, pontuada no bairro Centro.

Números gerais do calor

A análise que se segue visa abordar este atual evento de calor extremo que se instalou sobre todo o Vale do Itajaí nesta sexta-feira.

Os números apresentados abaixo fornecem uma visão objetiva dessa situação.

É importante ressaltar que os valores destacados em vermelho indicam os picos máximos convencionais, enquanto os números em azul representam a sensação térmica observada em cada local mencionado no anexo.

Todos esses dados foram então coletados pela rede Groh Estações.

Calor perto do fim

De acordo com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, o intenso calor registrado nesta sexta-feira em Brusque e toda a região tem os dias contados.

Isso porque, conforme as análises do profissional, os simuladores indicam uma queda nas temperaturas a partir do próximo domingo, 21.

Embora o sábado, 20, ainda prometa temperaturas próximas aos 30°C, não se comparam ao calor intenso experimentado hoje.

Coutinho destaca a previsão de trovoadas de verão que fazem parte do cenário para o fim de semana.

Se as previsões se confirmarem, o restante deste mês de janeiro deve ser marcado por tardes com valores máximos abaixo dos 30°C, o que já não caracterizaria mais um calor extremo.

Além disso, madrugadas mais amenas estão a caminho em todo o estado de Santa Catarina, complementa Coutinho.

Essa mudança promete trazer alívio aos moradores, encerrando o período de calor intenso que prevaleceu recentemente na região brusquense, em especial.

O calor de Brusque em fotos

Encerramos esta matéria com uma seleção de imagens que ilustram de maneira clara o calor extremo sentido pelos moradores de Brusque nesta sexta-feira.

Convidamos você a conferir as imagens a seguir, proporcionando uma percepção visual do impacto do intenso abafamento na experiência cotidiana dos habitantes da cidade.

