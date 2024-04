A previsão do tempo para este fim de semana, direcionada a Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, sugere a expectativa de um relativo calor, considerando a época do ano.

Já neste sábado, há expectativa de temperaturas podendo atingir os 30°, ou até mesmo, superar essa marca em alguns pontos monitorados.

Com isso, aumenta então a expectativa dos moradores sobre a possibilidade da formação de trovoadas, devido ao aquecimento nos termômetros.

Para uma análise detalhada da síntese apresentada acima, buscamos informações junto ao renomado meteorologista Leandro Puchalski, que gentilmente compartilhou seus conhecimentos com a nossa coluna.

Esta projeção pode ser conferida no boletim emitido pelo profissional, o qual está disponível a seguir.

O tempo neste sábado

*Boletim: Leandro Puchalski>>

Para os moradores de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, que planejam atividades ao ar livre neste sábado, a previsão é animadora, com um baixo risco de chuva.

Na prática, espera-se que o sol brilhe durante grande parte do dia, contribuindo para a elevação das temperaturas.

Há, inclusive, uma expectativa de calor, diante da projeção indicando picos que podem alcançar ou até superar os 30°C.

O risco de trovoadas é quase inexistente. No entanto, essa possibilidade não está completamente descartada e, se ocorrer, é mais provável que aconteça no fim da tarde ou à noite. Mas há uma tendência maior para que o dia termine sem chuvas.

O tempo no domingo

Avançando para a previsão do domingo, os simuladores meteorológicos sugerem um início de dia ainda propício para práticas externas. O sol deve fazer sua aparição entre aberturas, especialmente no turno da manhã.

No entanto, à medida que a tarde se aproxima, espera-se a influência de uma frente fria em Santa Catarina, o que pode levar a um aumento na cobertura de nuvens.

Assim, a ocorrência de chuvas e possíveis trovoadas se torna mais favorável a partir do período vespertino, embora, caso ocorram, possam ser de maneira irregular e mal distribuídas.

Em relação às temperaturas, podemos antecipar a manutenção de um relativo abafamento, diante de máximas então, se aproximando dos 30°C.

Contudo, espera-se uma redução desses picos térmicos com a chegada das instabilidades no período da tarde.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

O tempo na madrugada

A partir deste ponto, as informações direcionam-se para a madrugada passada na região de Brusque.

Na tabela abaixo, apresentamos o levantamento das temperaturas mínimas, então registradas imediatamente após o amanhecer deste sábado, destacado em vermelho.

A apuração evidencia também, os acúmulos de garoa, observado no intervalo de meia-noite até as primeiras horas da manhã, como indicado em azul.

Os dados desta análise correspondem a cada local mencionado no anexo.

Fotos dos leitores

Encerramos a pauta de hoje com o registro visual das paisagens enviadas pelos nossos leitores.

As imagens apresentadas então ilustram o início da manhã deste sábado em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

