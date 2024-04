Colégio Unifebe recebe premiação da Embaixada da Espanha no Brasil

Representantes do Colégio Unifebe, de Brusque, estiveram no Colégio Miguel de Cervantes, na cidade de São Paulo, para a solenidade de premiação do concurso Colégio Del Año en Español. Terceira colocada na categoria Ensino Médio, a instituição foi a única da região Sul premiada na edição 2023 do concurso.

A solenidade contou com autoridades como a embaixadora de Espanha no Brasil, María del Mar Fernández-Palacios Carmona, representantes do conselho de Educação da Espanha e os cônsules da Colômbia, Cuba, México, Uruguai e Espanha. O Colégio foi representado pelo diretor, professor Leonardo Ristow, e pela professora de Espanhol, Paola Eugenia Pérez Cerri Tetzner.

Segundo a presidente da Fundação Educacional de Brusque (Febe), professora Rosemari Glatz, a premiação recebida demonstra a qualidade de ensino e inovação nos projetos desenvolvidos no Colégio Unifebe, mantido pela Fundação.

“Acompanhar a qualidade de ensino e a evolução do Colégio Unifebe é um grande orgulho e premiações como a do Concurso, demonstram a evolução, qualidade e consistência do trabalho da equipe, assim como a dedicação de nossos estudantes”, descreve.

Contente com o reconhecimento, o diretor da unidade destaca a oportunidade de troca de experiências com instituições de diferentes regiões do país e de participação na solenidade. Segundo ele, com a premiação, a instituição passa a figurar entre os colégios e escolas de destaque no ensino da língua espanhola no Brasil, o que é motivo de orgulho do trabalho prestado.

“O prêmio reconhece os melhores projetos e a Embaixada Espanhola, com sua rede avaliadora, percebe que o Colégio Unifebe tem desenvolvido atividades importantes para aprendizagem da língua espanhola, mas sempre alinhado com a cultura espanhola e dos países que falam a língua espanhola”, descreve.

Ensino de excelência

De acordo com a professora Paola, o reconhecimento dos projetos do colégio avaliados no concurso premia as boas práticas pedagógicas e a excelência no ensino da língua espanhola. Ela destaca o empenho do Colégio em buscar a melhoria contínua, o apoio recebido, trabalho das professoras de línguas e a dedicação dos estudantes com os projetos.

Segundo ela, além de uma placa alusiva à colocação no concurso, o Colégio Unifebe passa a integrar uma rede de centros de ensino de espanhol com um compromisso em manter a qualidade de ensino e intercâmbios entre seus membros. “Nosso compromisso, hoje, é manter a qualidade, melhorar cada vez mais”, indica.

“Foi muito emocionante receber este prêmio pelo reconhecimento de um trabalho bem-feito, dedicação e compromisso que temos com o ensino de qualidade. Fico feliz por meus alunos, por esse prêmio ser deles também, por se dedicarem, se envolverem e aceitarem as propostas com uma qualidade muito alta”, afirma.

Internacionalização

Duas vezes finalista no Concurso, o Colégio Unifebe alcançou o resultado por projetos desenvolvidos nos anos de 2023 e 2022. Além das iniciativas voltadas à iniciação científica e ao empreendedorismo, a instituição mantém diferentes possibilidades de integração internacional.

Entre as iniciativas de intercâmbio, em parceria com o distrito de Karlsruhe, na Alemanha, os estudantes dos dois países são recepcionados em casas de famílias da Alemanha ou Brasil por até 10 dias. Atualmente, no mesmo molde, também há tratativas para uma parceria com a Escola Liceu Ruy Barbosa, da Polônia.

Outra oportunidade mantida com o colégio foi iniciada neste ano, em parceria com o Instituto Profissional de Gastronomia e Hospedagem, Alberghiero Costaggini, da Itália. Após receber estudantes italianos, no segundo semestre, estudantes do Colégio devem ser encaminhados para um período em italiano.

