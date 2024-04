Mesmo algemado, homem se joga no rio após PM descobrir documento falso em abordagem em Indaial

Por volta das 16h30 desta sexta-feira, 26, a Polícia Militar de Indaial realizava uma barreira de trânsito de rotina na cidade, próximo da Avenida Brasil, bairro Rio Morto, quando abordou o motorista de um JAC J3. O condutor apresentou um documento, mas a guarnição detectou a possibilidade de ser falso, e por isso precisou fazer uma abordagem mais intensa com ele.

Quando saiu do veículo e abriu a carteira de documentos, os policiais puderam ver no bolso da calça uma bucha de substância parecida com cocaína. Ele assumiu que era para seu consumo próprio, e logo a guarnição percebeu que ele apresentava comportamento típico de quem usa o entorpecente.

Ele passou a resistir à entrevista, começou a se aproximar demais da guarnição, não respondia nada corretamente e tentou fugir. Prontamente os policiais o algemaram. Ao reiniciar a abordagem, sem sucesso, ele permanecia andando pelo local e prestando informações vagas, dizendo que não sabia seu CPF e não lembrava nem o nome da mãe.

Em seguida ele conseguiu fugir e, mesmo algemado, entrou na mata, pulando no rio Itajaí-Açu em seguida. Logo, quando retornou ao solo, a guarnição efetuou um disparo da pistola incapacitante Spark.

Mesmo machucado e eletrocutado, conseguiu retirar os dardos e seguiu sua fuga, entrando em uma empresa e se escondendo em um veículo que estava sendo lavado. Só aí foi possível contê-lo até a chegada de apoio policial prestado por outras guarnições.

Depois de contido, recebeu voz de prisão, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e somente lá foi-se descoberto o seu verdadeiro nome e o motivo de usar documentos falsos: tinha um mandado de prisão ativo pelo crime de tráfico de drogas. Foi conduzido então, em seguida, a Blumenau.

Leia também:

1. 30ª Fenajeep é oficialmente lançada; confira programação, atrações e valores

2. Carlos Renaux deve arcar com custos não previstos para instalação de novas arquibancadas no estádio Augusto Bauer

3. VÍDEO – Ora-pro-nóbis florescem e roubam a cena em jardim de Brusque

4. Prefeitura de Brusque assina ordem de serviço para execução da Beira Rio no sentido do bairro Dom Joaquim

5. Circuito Beira Rio: conheça a atividade que reúne ciclistas para treinar na margem esquerda da Beira Rio, em Brusque

Assista agora mesmo!

Vidas salvas e perdidas: enfermeira do Samu relata momentos difíceis na pandemia de Covid-19: