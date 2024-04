Carlos Renaux deve arcar com custos não previstos para instalação de novas arquibancadas no estádio Augusto Bauer

As obras de ampliação do estádio Augusto Bauer vão custar mais que o previsto. O preço para instalação de três arquibancadas metálicas, que inicialmente era de R$ 900 mil, teve um aumento de R$ 600 mil com o projeto da base da estrutura e outros custos decorrentes da ampliação. O clube mantém a obra e diz que vai arcar com os custos não previstos.

Os valores foram repassados ao jornal O Município por Alex Buschirolli, sócio-proprietário da KRCon Construtora. Serão instaladas arquibancadas metálicas no muro lateral do estádio, entre as duas arquibancadas já existentes e nos fundos da antiga arquibancada descoberta.

A Prefeitura de Brusque, em parceria com o Carlos Renaux e o Brusque, se comprometeu em destinar R$ 900 mil em recursos públicos para as obras. O valor leva em consideração somente as novas arquibancadas, sem as bases. O projeto da fundação, porém, foi elaborado depois do orçamento inicial.

“O projeto das arquibancadas metálicas era inicial, apenas para dar um norte de valores. As arquibancadas vão custar R$ 900 mil. Porém, para instalar, é necessário uma fundação. Só de fundamento, deu quase R$ 500 mil”, afirma Alex.

O aumento do valor demorou para ser descoberto, pois o projeto de fundação durou aproximadamente 60 dias para ser entregue. O orçamento das arquibancadas, segundo Alex, valia para um primeiro momento, não representando o custo de instalação na sua totalidade.

Outros valores não previstos

Os outros R$ 100 mil projetados que não estavam previstos estão relacionados às localizações das escadarias e da caixa de água para irrigação do gramado, estruturas que também vão influenciar no custo da ampliação. As adequações aumentam o valor das obras.

A parte de irrigação do gramado sintético já foi comprada. No entanto, a caixa de água ainda não foi instalada. Sem a arquibancada metálica, a caixa ficaria no chão. Em meio à ampliação, a caixa precisaria de uma estrutura para ficar suspensa e não atrapalhar o acesso dos torcedores.

Quanto à ampliação da antiga arquibancada descoberta, conforme Alex, o Corpo de Bombeiros solicitou o reposicionamento das escadarias. A ampliação faz com que a arquibancada tenha uma escadaria com capacidade ampliada, o que também gera um custo não previsto.

“Ampliação será feita”, garante Renaux

Mesmo com o aumento do preço, o presidente do Carlos Renaux, Altair Heck, o Taico, garante que a ampliação do estádio Augusto Bauer será realizada. Ele informou que haveria também um impasse relacionado à prestação de contas junto à prefeitura. Taico afirma, porém, que o problema já foi resolvido.

“Com certeza, a ampliação será feita”, garante. “Estamos aguardando o engenheiro que está fazendo os cálculos das bases. A princípio, terá que ser pago com verbas próprias do clube, a não ser que consigamos algum investidor”.

As obras de reforma e ampliação são realizadas de forma separada e possuem diferentes responsáveis. A primeira delas, a reforma, é de responsabilidade da KRCon. Alex Buschirolli garante que toda a parte que influencia nos jogos será entregue entre final de maio e primeira quinzena de junho.

Referente à obra de ampliação, o presidente do Carlos Renaux diz que não possui um prazo, pois aguarda confirmação do engenheiro. “Acredito que conseguimos entregar juntamente com a obra do Alex”, afirma Taico. “Toda estrutura [de arquibancada] metálica está sendo montada fora”, pontua.

Alex teme que, caso a ampliação não esteja concluída até o início da Série B do Campeonato Catarinense, marcado para junho, o Carlos Renaux não consiga jogar no estádio. Na avaliação do sócio-proprietário da KRCon, a liberação para jogo com o estádio em obras de arquibancada é uma incerteza.

“Por mais que eu entregue toda minha parte no final de maio, os bombeiros vão liberar o estádio para ter jogo com outras obras acontecendo, como as obras da arquibancada metálica? É uma pergunta que não sei responder”.

O sócio-proprietário da KRCon detalha ainda que as estruturas que não impedem a realização dos jogos serão entregues durante o ano. Uma delas é o prédio. Toda a parte dos vestiários – que influencia nas partidas -, segundo Alex, deve ser concluída em breve.

“Nossa previsão de entregar o prédio é entre setembro e outubro. A parte social do clube deve ser entregue entre final de junho e início de julho”, projeta. “O vestiário já está bem encaminhado. O prédio não tem ligação para dentro do estádio, então não seria problema jogar sem estar concluído”, finaliza.

