Inscrições para Escola de Vendas da CDL Brusque encerram nesta segunda-feira

As inscrições para a 7ª edição da Escola de Vendas para o Varejo, realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque), encerram nesta segunda-feira, 29 de abril. O curso tem o objetivo de capacitar profissionais na área de vendas para trabalharem no comércio local. A formação gratuita será nos dias 4, 11, 18 e 25 de maio, na sede do Sindilojas.

A capacitação é ministrada pelos profissionais que integram o Núcleo de Consultores da CDL Brusque e conta com aulas sobre direito do consumidor, imagem pessoal, vendas, planejamento de carreira, visual merchandising, entre outros temas.

“Quem estiver em busca de seu primeiro emprego ou quer se reposicionar no mercado de trabalho pode aproveitar a oportunidade para ter aulas com consultores de Brusque, aprendendo sobre temas que podem ajudar a se posicionar e se destacar como profissional. Ainda temos algumas vagas disponíveis”, convida o coordenador do Núcleo de Consultores da CDL Brusque, Gilmar Otto.

Cada aula possui carga horária de quatro horas, iniciando às 8 horas da manhã e finalizando às 12 horas. As inscrições podem ser feitas até segunda-feira, 29 de abril. Os interessados em participar podem acessar o link: https://bit.ly/3TXcCsJ.

Mais informações: (47) 3211-8002.

Saiba mais

A Escola de Vendas é um projeto social da CDL Brusque em parceria com o Núcleo de Consultores da entidade e busca capacitar profissionais para o mercado de trabalho, com informações sobre técnica de vendas, direito trabalhista, imagem pessoal, marketing digital, entre outros. Os temas abordados na oportunidade serão apresentados por profissionais de diferentes áreas.

