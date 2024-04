No entardecer de sexta-feira, 26, em Brusque, Manoel Siqueira, bombeiro aposentado, provou mais uma vez ser um mestre da pesca, ao fisgar uma carpa impressionante nas águas do rio Itajaí-Mirim.

A captura memorável ocorreu próximo à icônica ponte Mário Olinger, então conhecida como ponte dos bombeiros, que liga os bairros Centro I e Santa Rita.

À medida que o dia se despedia, o peixe, pesando pouco mais de 13kg, não só atestou a perícia e sorte de Manoel, mas também solidificou sua reputação, derivado de um momento verdadeiramente especial.

Seu feito capturou a atenção dos motoristas, que percorriam a movimentada avenida Beira Rio, enquanto as buzinas dos carros ecoavam em saudação, expressando o afeto e a estima que a comunidade nutre por ele.

Embaixador da pesca em Brusque

No cenário da pesca local, Manoel é reverenciado como um verdadeiro embaixador. Suas incursões às águas do Itajaí-Mirim transformaram-se em lendas.

Isso porque ele não apenas domina a arte com o anzol, mas também serve de modelo para outros pescadores, que se aventuram pelas margens do rio ao cair da tarde.

Generosidade em Brusque

Contudo, a história deste bombeiro aposentado vai além das façanhas às margens do rio. Além de colecionar narrativas emocionantes de suas pescarias, ele é conhecido por sua imensa generosidade.

Seu freezer é um tesouro repleto de peixes capturados no rio Itajaí-Mirim, os quais ao longo dos anos, muitos deles, foram gentilmente doados a diversas pessoas, evidenciando assim, seu coração bondoso e altruísta.

Dessa maneira, em meio aos feitos extraordinários e à generosidade desmedida, Manoel Siqueira se torna não apenas um mestre da pesca, mas um exemplo vivo de como a paixão e a bondade podem moldar uma comunidade.

Pesca de Brusque em vídeo

A matéria será concluída diante da apresentação de um vídeo, mostrando pois, a captura memorável da carpa de 13kg feita por Manoel, às margens do Rio Itajaí-Mirim, ao cair da tarde de sexta-feira.

Confira as imagens a seguir, cedidas por Siqueira.

