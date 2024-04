Autores de espancamento que levou a morte de homem são condenados a quase 80 anos de prisão em Blumenau

Nove envolvidos na morte de Marcelo dos Santos foram condenados a mais de 76 anos de prisão pela Justiça. Além de serem acusados da morte, que aconteceu em Blumenau no ano de 2022, os homens também foram condenados pelos crimes de integrar organização criminosa e corrupção de menores.

As prisões e as investigações foram feitas pela Polícia Civil, em uma região considerada perigosa, o que dificultou a ação. As informações da condenação foram confirmadas pela Polícia Civil durante a manhã desta sexta-feira, 26.

Prisão preventiva

A operação é resultado da conclusão das investigações que apura a autoria do homicídio de Marcelo dos Santos, espancado covardemente no interior de um apartamento localizado na região conhecida como “Brooklin”, após descumprir os “mandamentos” da organização criminosa que atua naquela localidade.

A operação visava dar cumprimento a quinze ordens judiciais, sendo nove de prisão preventiva/internação provisória e seis de busca e apreensão domiciliar na cidade. O, na época, adolescente foi internado no Casep (Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório) de Blumenau.

Organização criminosa

Entre os mandados cumpridos estão dois homens presos temporariamente no dia 27 e 28 de fevereiro, apontados como mandantes do crime. Os demais teriam auxiliado no espancamento, outros impedido que a vítima fugisse do local e um teria auxiliado na limpeza vestígios de sangue do apartamento.

Após a investigação, ficou evidente que todos os indiciados integravam uma organização criminosa que atua no estado de Santa Catarina na promoção do tráfico de drogas e diversos outros crimes contra a vida.

Os presos capturados foram conduzidos à Divisão de Investigação Criminal para a realização dos procedimentos cartorários e depois encaminhados ao Presídio Regional de Blumenau.

Relembre o caso

Marcelo dos Santos, de 53 anos, morreu na madrugada de 12 de dezembro de 2022, no Hospital Santo Antônio, após ser vítima de espancamento em Blumenau. O crime teria ocorrido em um apartamento localizado no Condomínio Figueiras, no bairro Passo Manso – região conhecida como “Brooklin”.

De acordo com a Polícia Civil, tudo iniciou por volta das 21h de domingo, 11. Marcelo teria chegado em casa com diversos ferimentos pelo corpo, causados por socos e pontapés.

A filha dele chamou o Corpo de Bombeiros, que acionou a Polícia Militar. No local foi possível confirmar apenas que ele havia sido agredido, mas sem detalhes de quem ou quantos agressores. Ele foi levado ao hospital, mas morreu horas depois.

Ainda segundo a polícia, Marcelo tinha passagens por furto e violência doméstica.

Leia também:

1. 30ª Fenajeep é oficialmente lançada; confira programação, atrações e valores

2. Carlos Renaux deve arcar com custos não previstos para instalação de novas arquibancadas no estádio Augusto Bauer

3. VÍDEO – Ora-pro-nóbis florescem e roubam a cena em jardim de Brusque

4. Prefeitura de Brusque assina ordem de serviço para execução da Beira Rio no sentido do bairro Dom Joaquim

5. Circuito Beira Rio: conheça a atividade que reúne ciclistas para treinar na margem esquerda da Beira Rio, em Brusque

Assista agora mesmo!

Vidas salvas e perdidas: enfermeira do Samu relata momentos difíceis na pandemia de Covid-19: