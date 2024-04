PM é acionada pelo botão do pânico após homem bater no carro da ex-companheira em Blumenau

Um homem, de 42 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira, 26, após descumprir medida protetiva e causar um acidente de trânsito em Blumenau, no Vale do Itajaí. O caso ocorreu na rua Alfredo de Oliveira, bairro Valparaíso. A Polícia Militar foi acionada através do botão do pânico por volta de 14h.

Quando chegaram no local, os policiais encontraram dois veículos parados no meio da via e os condutores estavam discutindo. A mulher, de 44 anos, relatou aos policiais militares que o ex-companheiro dela havia descumprido a medida protetiva de urgência. Além disso, a vítima informou que o homem teria colidido no carro dela com o veículo que ele conduzia.

A PM consultou o sistema e constatou que havia uma medida protetiva de urgência ativa contra o homem. Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

