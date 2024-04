Concurso do Festival da Cuca já está com inscrições abertas; saiba como participar

As inscrições para a 11ª edição do concurso ‘Resgatando a Tradição da Cuca Alemã’, realizado dentro da programação do Festival Nacional da Cuca, já estão abertas.

Os interessados têm até o dia 20 de junho para se inscrever na disputa, realizada pelo Núcleo de Panificadoras e Confeitarias da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), que tem como objetivo estimular e valorizar a cultura culinária da cuca em toda a região.

Para esta edição, os participantes deverão preparar receitas de cuca com recheio de frutas. A consultora de Núcleos da Acibr, Rose Debatin Civinski, destaca que o concurso terá um limite de 24 participantes, por isso, é importante que os interessados façam a inscrição o quanto antes para garantir a vaga.

“A nossa expectativa é que se encerrem rapidamente as 24 inscrições. As receitas devem ser de autoria de cada participante e o objetivo é que sejam cucas mais alemãs, por isso, não determinamos um recheio específico, só precisa conter frutas”, explica.

1 de 3

De acordo com ela, as receitas dos participantes selecionados serão avaliadas por jurados convidados, e as notas serão separadas por critério: massa, recheio, harmonia dos sabores, apresentação da cuca e boas práticas.

O concurso terá início no dia 13 de julho, às 9h30, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, e poderá ser realizado em até três etapas. Serão premiadas as três melhores cucas, de acordo com os critérios de pontuação determinados no regulamento do concurso. O resultado será divulgado ao final do Festival Nacional da Cuca, no dia 14 de julho.

A coordenadora do Núcleo de Panificadoras e Confeitarias da Acibr, Emily Dognini, considera o concurso uma forma de celebrar a culinária típica da região. “O concurso já se tornou um marco na nossa comunidade para celebrar não apenas a tradição da nossa cuca, mas também a criatividade e a paixão dos participantes. Mal posso esperar para ver as criações que surgirão neste ano e tornar esta edição ainda mais memorável e saborosa juntos”.

Inscrições

A ficha de inscrição no 11º concurso “Resgatando a Tradição da Cuca Alemã” deve ser solicitada no e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp: (47) 99129-9875 até o dia 20 de junho. Cada participante poderá concorrer com apenas uma receita de cuca.

Serviço

Concurso Resgatando a Tradição da Cuca Alemã

Quando: 13 e 14 de julho

Onde: Pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof

Inscrições até dia 20 de junho

Leia também:

1. 30ª Fenajeep é oficialmente lançada; confira programação, atrações e valores

2. Carlos Renaux deve arcar com custos não previstos para instalação de novas arquibancadas no estádio Augusto Bauer

3. VÍDEO – Ora-pro-nóbis florescem e roubam a cena em jardim de Brusque

4. Prefeitura de Brusque assina ordem de serviço para execução da Beira Rio no sentido do bairro Dom Joaquim

5. Circuito Beira Rio: conheça a atividade que reúne ciclistas para treinar na margem esquerda da Beira Rio, em Brusque

Assista agora mesmo!

Vidas salvas e perdidas: enfermeira do Samu relata momentos difíceis na pandemia de Covid-19: