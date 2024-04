Bacia Victor Meirelles: pavimentação na rua Pomerode, no bairro Santa Rita, é concluída

A rua Pomerode, no bairro Santa Rita, em Brusque, recebeu a pavimentação asfáltica em seus quase 300 metros de extensão. A ação ocorreu neste sábado, 27. O trabalho faz parte das etapas da macrodrenagem da bacia Victor Meirelles.

No início do dia a Beira Rio margem direita, entre o Supermercado Komprão e a Viva Sport Academia, precisou ser fechada para o trânsito. A previsão aponta que já no início deste domingo, 28, o trânsito no local seja liberado.

Com a conclusão desta etapa as equipes avançam para o próximo passo. A partir de terça-feira, 30, inicia a escavação da rua Victor Meirelles, para isso o trânsito no local será totalmente interrompido.

As obras, financiadas pelo Fonplata com R$ 4,3 milhões, incluem tanto a drenagem quanto a pavimentação asfáltica, com conclusão prevista para dezembro. De acordo com a prefeitura, a comunicação com os moradores e comerciantes locais será reforçada para garantir a compreensão e colaboração durante as mudanças no tráfego.

Confira a galeria de fotos

1 de 5

Leia também:

1. 30ª Fenajeep é oficialmente lançada; confira programação, atrações e valores

2. Carlos Renaux deve arcar com custos não previstos para instalação de novas arquibancadas no estádio Augusto Bauer

3. VÍDEO – Ora-pro-nóbis florescem e roubam a cena em jardim de Brusque

4. Prefeitura de Brusque assina ordem de serviço para execução da Beira Rio no sentido do bairro Dom Joaquim

5. Circuito Beira Rio: conheça a atividade que reúne ciclistas para treinar na margem esquerda da Beira Rio, em Brusque

Assista agora mesmo!

Vidas salvas e perdidas: enfermeira do Samu relata momentos difíceis na pandemia de Covid-19: