Circuito Beira Rio: conheça a atividade que reúne ciclistas para treinar na margem esquerda da Beira Rio, em Brusque

O grupo de ciclismo Circuito Beira Rio, organizado em Brusque, realiza treinos para os amantes do esporte todas às terças-feiras, às 19h30, em um trecho da margem esquerda da Beira Rio. A realização da atividade, que bloqueia o trânsito para veículos, vem chamando a atenção de quem passa pela Beira Rio nas terças à noite.

Segundo um dos colaboradores e organizadores do Circuito, Paulo Muller, o ponto de encontro é sempre em frente ao Tool Box Lounge Bar, localizado nos fundos do River Mall, na avenida Otto Renaux, no bairro São Luiz.

“No nosso treino, temos categorias de Speed e Mountain Bike tanto para o grupo feminino quanto para o masculino. Parte do circuito é percorrida em ritmo mais tranquilo, permitindo que iniciantes acompanhem também”, diz Paulo.

O organizador comenta que o Circuito tem se tornado uma atração por si só nas noites de terça-feira. Além disso, vem atraindo a presença de grandes nomes do esporte, como o catarinense Márcio May, que representou o Brasil em três Jogos Olímpicos: Atenas, Atlanta e Barcelona.

“Imagine poder pedalar e praticar o esporte que ama ao lado de grandes ciclistas como o Márcio. Poder trocar ideias, conhecimentos, enfim, viver o ciclismo. Hoje, o trecho é uma referência na região e, queira ou não, isso carrega o nome da cidade. Estamos melhorando a cada Circuito realizado e queremos mais”, conta Paulo.

O local também conta com um bike station, um espaço onde os ciclistas podem fazer manutenções e reparos simples em suas bicicletas. Há chaves de manutenção disponíveis e também uma bomba de ar para os pneus.

O trajeto

Paulo explica que o Circuito começa com uma concentração por volta das 19h20 na pista. As instruções e regras são passadas para todos os participantes e o treino começa em seguida.

“São feitas duas voltas de aquecimento com velocidade controlada e então a corrida tem início. Para chegar ao pódio, os homens da categoria speed precisam completar cinco voltas de 6 quilômetros cada. As mulheres encerram com quatro voltas completas. Já na categoria Mountain Bike, os homens devem cumprir quatro voltas completas e as mulheres três. Todos geralmente terminam por volta das 21h, quando fazemos o encerramento”.

Na última volta de cada categoria, Paulo adiciona que costuma tocar um sino para que os ciclistas saibam que estão na última volta.

É nesse momento que a velocidade aumenta e a competição fica emocionante. As famílias dos corredores costumam ir até o local para acompanhar o treino, o que traz um clima familiar para a atividade.

O morador de Volta Grande, Elizeu, de 33 anos, diz que já perdeu as contas de quantas vezes completou o percurso com o grupo do Circuito. Para o ciclista, a paixão começou quando ele ainda era criança.

“Antigamente, na Fenarreco, havia uma pista para bicicletas e eu participava das atividades lá. Depois, me mudei de Brusque, mas retornei recentemente. Tinha uma bicicleta boa e me indicaram o Circuito para começar a competir. Fui pela primeira vez para conhecer e me apaixonei pela atividade. Sempre venho desde então”, conta.

Quando perguntado se poderia dar dicas para quem deseja começar a participar da atividade, o morador de Brusque responde que a bicicleta no início não importa tanto; o que realmente conta é a determinação para começar a pedalar.

“Você melhora com o tempo. Seu nível aumenta e você percebe que precisa de uma bicicleta melhor e assim por diante. Eu costumava andar em uma bicicleta que pesava 30 quilos, agora tenho uma de 15. É preciso começar de algum lugar”, ressalta.

O início de tudo

O Circuito teve início no início de 2023. Segundo Paulo, nos primeiros treinos compareciam cerca de 6 a 10 ciclistas para treinar no percurso. Ao perceber que os praticantes se reuniam para pedalar juntos, o organizador notou que o movimento poderia ser mais organizado, trazendo benefícios para os participantes.

“Fomos nos reunindo e percebemos que aquilo poderia ser uma boa ideia. Começamos com as bandeiras e a contagem das voltas dos participantes. Desde agosto de 2023, começamos a registrar todos os dados e tempos em planilhas e a montar pódios. Além disso, estabelecemos regras e conseguimos autorização da prefeitura para fechar o trecho das 19h às 21h. As pessoas gostaram e começaram a se juntar. Há dias em que temos 80 ciclistas treinando”, explica.

Paulo comenta que o local é considerado adequado para a atividade, já que o asfalto é novo e a circulação de veículos é baixa. A qualidade do percurso chama a atenção inclusive de ciclistas de cidades vizinhas, que começaram a fazer parte do grupo aos poucos.

“Temos parceiros de Bombinhas, Itajaí, Blumenau, Gaspar, entre outros. Eles gostam de pedalar aqui e isso é muito bacana. Nos esforçamos na organização e sempre procuramos manter as redes sociais atualizadas. Realizamos transmissões ao vivo no Instagram das corridas e isso tem gerado um engajamento legal. Também buscamos brindes para premiar as pessoas no pódio, e não recebemos nada por isso. Tudo é feito pelo amor ao esporte”, conclui.

