Ato pró-Bolsonaro em SC é previsto para ser maior do que o de Copacabana

Pós-Copacabana

Depois da manifestação de domingo no Rio de Janeiro, o entorno de Bolsonaro definiu sua agenda para outras manifestações do modelo Brasil afora. A próxima é Joinville, sem data definida, mas que deve ser maio. A expectativa é que o ato na cidade catarinense seja maior que o carioca. Nas eleições de 2020 Bolsonaro obteve 76,6% dos votos válidos na maior cidade de SC.

Não passará

Em votação prevista para amanhã, o Congresso decidirá a favor ou não do retorno do seguro obrigatório de veículos (DPVAT), que Bolsonaro extinguiu em 2019 e que, até então, arrecadava R$ 4 bilhões por ano. O destino deste dinheiro, como se soube, envolveu muita corrupção. O senador Jorge Seif (PL-SC) aposta: não passará.

“Bet”

Quem assiste, vê ou ouve transmissões de futebol se depara com o onipresente termo inglês “bet” (aposta), também estampado no centro do uniforme, mangas, calção ou nas costas dos jogadores, marcando a presença das casas de apostas no esporte, que só na Série A estão investindo R$ 550 milhões neste ano. O que chama a atenção é a desigualdade. O maior contrato atual de patrocínio é da operadora Vai de Bet com o Corinthians: R$ 320 milhões por três anos, ou cerca de R$ 120 milhões por temporada. O menor é o do Criciúma. Apenas R$ 3 milhões, da operadora Estrela Bet.

Prefeito da Capital

A parada é duríssima, com o prefeito Topázio Silveira Neto nas alturas em popularidade em Florianópolis. Mas terá que enfrentar uma oposição unida numa federação de partidos de esquerda que converge para a pré-candidatura do deputado estadual do Psol Marcos José de Abreu, que no último final de semana recebeu apoio, presencial, da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Marquito, como é conhecido, tem destacada atuação na justiça social e defesa do meio ambiente.

Padrinho

Diante de tanta celeuma em torno da frustrada construção do túnel do Morro dos Cavalos, na BR 101, em Palhoça, uma das últimas palavras foi dada pelo deputado federal Pedro Uczai (PT-SC). Afirma que o governo Lula vai concretizar a obra. O anúncio oficial pode acontecer já nos próximos dias. Que bom.

Fobia

Ao reclamar publicamente que Jorginho Mello não recebeu a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, semana passada, quando esteve por aqui, o presidente Lula já sabia de uma atitude que está virando rotina: o governador tem ignorado ministros que passam por SC. Só para ficar nos casos mais recentes, além de Sônia, o mesmo ocorreu com Renan Filho, dos Transportes, e Geraldo Alckmin, da Indústria e Comércio. As desculpas dadas têm sido um tanto esfarrapadas.

Reconhecimento facial

O Sistema de Apresentação Remota por Reconhecimento Facial (Saref), solução tecnológica que permite que pessoas apenadas em regime aberto ou livramento condicional se apresentem ao juízo de forma remota, embora ainda em caráter piloto, está instalado em quatro comarcas de SC, com cerca de mil reeducandos cadastrados. A expectativa de expansão para todo o Estado, até o final de 2024, é atingir 30 mil pessoas.

Rediscussão

Sobre nota aqui, em que a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, afirma que 75% dos pacientes que chegam nas emergências dos hospitais não são casos graves, o deputado Vicente Caropreso, que é médico, faz a sugestão: promover uma discussão mais aprofundada sobre a situação da rede de atendimento de urgência e emergência na saúde pública, de forma que se evite que pacientes com quadros de saúde menos graves, que deveriam ser atendidos em pronto atendimentos municipais, acabem sobrecarregando as emergências dos hospitais.

Homenagem 1

A Assembleia Legislativa já está expedindo convites para uma sessão especial, dia 20 de maio, às 19 horas, em homenagem a Filipe Luís Kasmirski, catarinense de Jaraguá do Sul, nascido em 9 de agosto de 1985 e notabilizado pelo nome de Filipe Luiz, hoje treinador e ex-futebolista que atuava como lateral-esquerdo. Atualmente, comanda o sub-17 do Flamengo. De origem multiétnica, iniciou sua carreira desportista na equipe de futsal da sua cidade natal.

Homenagem 2

Em 1968, Alírio Bossle fundou a Casa do Jornalista, desde o início integrada à Associação Catarinense de Imprensa (ACI). Em 2024, 56 anos depois, seu filho, Vânio César Bossle, será homenageado pela ACI no 15º Encontro da Imprensa Catarinense, dia 3 de agosto, em Chapecó.

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: