Após Brusque enfrentar temperaturas de verão na quarta-feira, 8, superando a marca de 35°C no município em pleno mês de maio, o cenário mudou drasticamente em apenas 24 horas.

Nesta quinta-feira, 9, uma atmosfera cinzenta e amena veio marcar presença, diante dos termômetros apresentando uma queda chegando próxima de 15°C de um dia para o outro.

Completando o cenário característico do outono, uma leve garoa então se fez presente em intervalos do dia, acompanhada de uma brisa suave vinda do leste.

Essa combinação veio acentuar a nítida sensação de mudança climática, que foi não só percebida, mas também vivenciada pelos habitantes da cidade.

Mudança indo além de Brusque

A repentina transição climática, que se fez sentir em um breve intervalo de tempo, não se limitou apenas a Brusque.

Em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim, que inclui cidades como Guabiruba, Botuverá, Presidente Nereu e Vidal Ramos, os termômetros registraram uma queda superior a 10°C.

Durante o decorrer desta quinta-feira, as temperaturas máximas mal atingiram 21°C, uma mudança marcante, isso, em comparação com os valores que ultrapassavam os 30°C nos diversos pontos monitorados no dia anterior.

Declínio em números

Vamos apresentar a seguir, um levantamento derivado da rede Groh Estações que evidencia, de maneira objetiva e clara, os dados narrados anteriormente.

A tabela abaixo ilustra as temperaturas máximas, que foram registradas na tarde de quarta-feira, por volta das 14h, em comparação com os índices do mesmo horário nesta quinta-feira.

Os números apontam para uma redução significativa em 24 horas, variando entre 10°C e aproximadamente 15°C.

Projeção para Brusque e região

Conforme antecipado pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, há uma possibilidade de que esta quinta-feira termine com chuvas esparsas em Brusque e região.

Embora algumas cidades possam não registrar nenhuma precipitação até o período noturno, outras podem assinalar eventos pontuais.

Coutinho também alerta para a condição de trovoadas mal distribuídas e localizadas. No entanto, maneira geral, muitas áreas podem chegar ao fim da noite sem chuva.

Brusque em fotos

Para concluir esta matéria, selecionamos uma série de imagens que capturam a atmosfera cinzenta desta quinta-feira em Brusque, refletindo as drásticas mudanças climáticas vivenciadas pelo município em apenas 24 horas.

Apesar do céu nublado, as fotografias capturam de forma sensacional a essência da quinta-feira sobre o município, destacando-se pela qualidade e beleza impressionante.

