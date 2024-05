Catarinense que estava desaparecido no Rio Grande do Sul é encontrado morto

O catarinense Carlos Wolfart, de 41 anos, que estava desaparecido há oito dias no município de Sinimbu, no Rio Grande do Sul, teve a morte confirmada nesta quarta-feira, 8. A vítima era natural de Itapiranga, no Oeste catarinense.

Ele foi uma das vítimas das cheias no estado. A morte foi confirmada pela irmã de Carlos.

Segundo informações divulgadas pela irmã, o corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, a aproximadamente 5 quilômetros de onde havia sido levado. Ele teria desaparecido nas águas do rio Pardinho.

