Dez filhotes são encontrados após serem abandonados próximo ao aterro sanitário de Brusque

Dez filhotes de cachorro foram encontrados na segunda-feira, 6, próximos ao aterro sanitário da Veolia, no bairro Steffen, por um homem que acionou o programa do Bem Estar Animal da Prefeitura de Brusque para fazer o resgate. Os cães estão em estado grave de desnutrição e com muitos carrapatos, sendo que dois deles não resistiram.

Os 8 animais sobreviventes foram encaminhados para uma clínica que presta serviços para o programa, onde estão recebendo medicações e tratamentos necessários. Um dos filhotes precisou de uma transfusão de sangue e segue em observação.

Os filhotes seguem internados. O planejamento da Prefeitura de Brusque é que os cachorrinhos ganhem um novo lar assim que recuperados. Mais informações sobre a doação podem ser adquiridas com a chefe do setor de Bem Estar Animal, Jessica Ricardo, pelo número (47) 99991-1652.

