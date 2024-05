Criminosos se aproveitam da tragédia no Rio Grande do Sul para aplicar golpes com falsas promoções da Havan

Nesta quinta-feira, 9, a Havan informou que criminosos estão usando o nome da loja e do empresário Luciano Hang para aplicar golpes sobre falsas promoções de produtos e criação de falsos sites, usando o nome da loja, para arrecadar dinheiro por Pix que seria enviado às vítimas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

De acordo com a Havan, nesta semana já foram identificados alguns perfis nas redes sociais recriando a voz do empresário Luciano Hang com inteligência artificial.

A Havan informou que utiliza apenas a Campanha Troco Solidário como meio de arrecadação de valores, sendo possível ser feito somente presencialmente em uma das 176 megalojas em todo o Brasil, sem a necessidade de realizar uma compra.

A loja também alertou que todas as ofertas ou promoções da Havan são divulgadas nos perfis oficiais da empresa (@havanoficial) ou pelo site havan.com.br. O setor jurídico da empresa está realizando os encaminhamentos judiciais para identificar e punir os fraudadores.

