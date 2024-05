Em dois dias, campanha Troco Solidário da Havan arrecada R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul

Após dois dias de realização da campanha Troco Solidário, a Havan já arrecadou mais de R$ 1 milhão. Todo o valor da ação neste mês de maio será destinado para famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

O valor de R$ 1 milhão é considerado um recorde, pois nos últimos anos a marca só era atingida após um mês de campanha. As doações ainda podem ser feitas em qualquer uma das 176 megalojas Havan espalhadas nos 23 estados brasileiros e no Distrito Federal.

O Troco Solidário é realizado há anos pela Havan, onde o cliente pode doar o troco da compra ou outro valor que desejar e o dinheiro é destinado para entidades e projetos sociais das cidades onde a varejista possui lojas.

Além do Troco Solidário, a Havan também disponibilizou os dois helicópteros da empresa para auxiliar no Rio Grande do Sul. Eles estão no estado desde quinta-feira, 2, onde já realizaram mais de 300 pousos e decolagens, sendo transportados 23 pacientes para hemodiálise e 12 médicos, além de dez toneladas de alimentos e água.

A Havan teve duas megaloLajejas inundadas, em Lajeado e Porto Alegre. A primeira foi completamente destruída, num prejuízo entre R$ 20 a R$ 30 milhões. Já na capital do estado, a água atingiu o primeiro piso, onde ficam a praça de alimentação, banheiros e estacionamentos. Carros que estavam no local ficaram submersos.

