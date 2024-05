Havan irá destinar troco solidário de maio para atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul

A Havan destinará todo o valor do Troco Solidário do mês de maio para as famílias atingidas pela enchente, no Rio Grande do Sul. A partir de sábado, 4, os clientes poderão fazer a doação em uma das 176 megalojas espalhadas nos 23 estados brasileiros e no Distrito Federal.

O dono da Havan, Luciano Hang, afirma que essa foi a melhor solução encontrada para auxiliar o estado gaúcho. “Muitas pessoas têm nos procurado querendo ajudar e, no momento, a melhor maneira é capitalizar os valores em todo o Brasil para repassarmos ao Governo do Estado o qual destinará às pessoas atingidas”.

Confira o vídeo:

O Troco Solidário é realizado há anos pela Havan, onde o cliente pode doar o troco da compra ou outro valor que desejar e o dinheiro é destinado para entidades e projetos sociais das cidades onde a varejista possui lojas.

Esta é a primeira vez que a ação será totalmente destinada para uma única causa. “Mensalmente, nosso Troco Solidário costuma arrecadar, em média, R$ 1 milhão. Acreditamos que, de pouquinho em pouquinho, podemos fazer a diferença”, destaca o dono da Havan.

Além desta iniciativa em prol do Rio Grande do Sul, a Havan também disponibilizou os dois helicópteros da empresa para auxiliar a Defesa Civil do estado gaúcho.

Havan no Rio Grande do Sul

A Havan possui 16 megalojas no Rio Grande do Sul, estando presente em diversos municípios atingidos. Inclusive, a filial de Lajeado foi totalmente destruída pelas águas, gerando um prejuízo em torno de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões.

“No momento, isso não é nossa preocupação, até porque situações adversas fazem parte do negócio. Nossa preocupação e esforços estão concentrados em ajudar a população gaúcha e nossos colaboradores que também foram atingidos e muitos perderam tudo que tinham”, diz Luciano Hang.

