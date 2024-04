Nene Colombi deve concorrer a prefeito de Botuverá com vereador de vice; Alcir Merizio não vai à reeleição

O MDB encaminha a definição de quem será candidato a prefeito de Botuverá pela sigla nas eleições de outubro. O atual chefe do Executivo, Alcir Merizio (MDB), não deve disputar a reeleição. Assim, a expectativa é que o ex-prefeito José Luiz Colombi, o Nene (MDB), seja escolhido como o sucessor de Alcir.

A chapa que se desenha já teria até o nome do candidato a vice-prefeito. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal O Município, Nene deve disputar a prefeitura com o vereador Alesc Sandro Venzon (PL) na vaga de vice.

Atual vice-presidente da Câmara, Alesc Venzon é vereador pelo segundo mandato em Botuverá. Ele já exerceu a função de presidente do Legislativo. Recentemente, Alesc deixou o MDB e se filiou ao PL, partido que compõe o governo Alcir Merizio.

Com a movimentação, além de Alcir, deve ficar fora da disputa à prefeitura o atual vice-prefeito Valmor Costa (PL). Apesar da mudança dos nomes, MDB e PL devem seguir caminhando juntos em busca de mais quatro anos à frente da Prefeitura de Botuverá.

A possibilidade de Alcir não concorrer à reeleição já é antiga. Em fevereiro, uma fonte do MDB estadual disse a O Município que “se o Alcir não quiser mais, o Nene vai [ser candidato a prefeito]”.

O ex-prefeito emedebista exerce, atualmente, o cargo de coordenador regional de Infraestrutura no Vale do Itajaí e é próximo do secretário de Infraestrutura e deputado estadual licenciado, Jerry Comper (MDB), influente na política local.

Oposição se organiza

A oposição deve disputar as eleições com o ex-vereador Alex Tachini (PP). Ele foi candidato ao cargo de prefeito nas eleições de 2020 e foi derrotado para Alcir em uma disputa acirrada. O Município apurou, porém, que ainda não é certo que Alex Tachini será o nome do PP e que há outras pessoas do partido interessadas na disputa.

