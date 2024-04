VÍDEO – Mulher viraliza nas redes sociais após jogada de vôlei em Brusque

Fabíola Bononomi Gomes, de 47 anos, viralizou nas redes sociais após um vídeo dela jogando vôlei em Brusque ser postado no dia 20 de janeiro. Ela estava na quadra da Life Arena, ao receber a bola, fica jogando para cima, mas ela acerta a rede diversas vezes e não passa para o outro lado.

O vídeo foi postado no Instagram do grupo de vôlei em que ela participa, o Gym Vôlei, e conta com mais de quatro milhões de visualizações. Além disso, o vídeo foi postado pela ESPN Brasil no Tiktok e acumula mais de 820 mil visualizações.

Fabíola conta que ficou surpresa com a proporção que o vídeo teve e que, após ele viralizar, teve mais motivação para jogar com o grupo.

“Fiquei muito surpresa e feliz com a proporção que ele teve. Sempre fui muito fã do esporte e vejo todos os jogos do Abel e do Flamengo, meu time do coração. Quando tive uma oportunidade para jogar, não hesitei em dizer sim”, conta.

Grupo

A idealizadora do grupo, Débora Vinotti, conta que o grupo mistura a musculação com o esporte e que as situações engraçadas durante os jogos a motivou a criar o perfil nas redes.

“Quando a gente começou a jogar, saíram muitas jogadas de iniciante que eram engraçadas e divertidas. Nós ríamos muito dentro da quadra. Então pensamos que isso não podia ficar só para gente, o mundo precisa ver”.

“A gente está jogando e se diverte, ninguém é profissional. Mas também estamos melhorando”, conta.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @gym.volei

Leia também:

1. Tempo: com calor à vista, como Brusque deve se preparar para o fim de semana

2. Brusque receberá vacinas contra a dengue

3. Quatro bombeiros militares de Guabiruba são transferidos para Brusque e Botuverá

4. Confira sete para fazer no fim de semana em Brusque e região

5. Dengue: secretária de Saúde de Brusque explica quando e onde procurar ajuda médica

Assista agora mesmo!

Vidas salvas e perdidas: enfermeira do Samu relata momentos difíceis na pandemia de Covid-19: