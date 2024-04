Colisão entre três carros deixa cinco mortos e bebê ferido na BR-116, no Norte de SC

Uma colisão entre três carros deixou cinco pessoas mortas e um bebê ferido na BR-116, em Papanduva, no Norte de Santa Catarina. O acidente aconteceu na noite deste domingo, 28.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 19h45, no quilômetro 64 da rodovia. Os veículos envolvidos no acidente foram um Palio, um Onix e um Azera.

No Onix, foi encontrada uma mulher como condutora. Ela já estava morta quando os bombeiros chegaram ao local.

Ainda no Onix, estavam mais três vítimas em estado grave. As vítimas eram um homem e uma mulher, conduzidos para o Hospital São Sebastião de Papanduva, e uma mulher, conduzida para o Hospital de Monte Castelo. Todas as vítimas foram entregues aos hospitais em estado crítico, entretanto, morreram no hospital.

Segundo informações repassadas por testemunhas que estavam na cena, havia uma criança de 2 anos no Onix que também estava em estado grave e foi conduzida por populares para o Hospital de Papanduva.

No Fiat Palio, estava apenas o condutor que já estava morto. No Azera estava um homem e uma mulher, conscientes e orientados, que recusaram o atendimento.

Após os atendimentos, a cena ficou aos cuidados das equipes de resgate da Auto Pista Planalto Sul, que aguardavam a chegada de Polícia Rodoviária Federal e Instituto Médico Legal para a retirada dos corpos e liberação da pista, que estava parcialmente bloqueada, operando com tráfego no modo pare e siga.

A identidade das vítimas não foi informada.

