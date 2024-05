Obras interditam rua Victor Meirelles a partir de segunda-feira em Brusque

Após adiada devido às condições climáticas, a continuação das obras de macrodrenagem da Bacia Victor Meirelles, retornam na próxima semana. Após a finalização da pavimentação asfáltica, o próximo passo é iniciar a escavação na rua Victor Meirelles.

Esses trabalhos estão previstos para iniciar na próxima segunda-feira, 6 a partir das 9h e o trânsito no local será interrompido, desde a rótula da avenida Sete de Setembro e a rua Pomerode.

Os desvios podem ser realizados pelas seguintes ruas: Os condutores que trafegam da Beira-Rio e da Ponte do Bombeiro em direção ao bairro Santa Rita devem desviar pelas Ruas Coelho Neto e Marechal Floriani. Para quem deseja acessar a Beira Rio ou a Ponte do Trabalhador, deverá fazer o caminho contrário, passando pela Marechal Floriani e Coelho Neto.

Nos primeiros dias, a diretoria de Trânsito estará presente no local auxiliando os condutores. “Entendemos que esta é uma rua de grande fluxo, e que essa interdição fará com que o trânsito fique mais intenso na região. Pedimos a colaboração de todos, que respeitem as placas e os desvios, garantindo a segurança de todos”, comenta o diretor de trânsito, Renato Biachini.

O prazo de finalização da obra de R$4,3 milhões, provenientes do Fonplata, é dezembro. “Apesar da data estipulada, queremos acelerar os trabalhos o mais rápido possível, para liberar essa importante via o mais rápido possível”, continua Renato.

“Apesar do transtorno, quando finalizada, a obra tratá mais segurança para os moradores não apenas da rua, mas de toda região. As casas no local eram constantemente afetadas pelas inundações e cheias, com a conclusão da drenagem, esse problema será sanado”, finaliza Renato.

