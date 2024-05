Luizinho Lopes admite atuação ruim do Brusque contra o Goiás: “estratégia não deu certo”

O Brusque foi superado pelo Goiás por 2 a 0 no estádio Dr. Hercílio Luz e perdeu a terceira seguida, segunda na Série B, neste domingo, 5. Após o jogo, o técnico quadricolor, Luizinho Lopes, admitiu que a atuação ruim do time em Itajaí.

Para Luizinho, diferente das derrotas para Coritiba e Atlético-GO, desta vez, o Brusque se desorganizou. “Tem dia que é noite. A estratégia não deu certo, assumo toda a responsabilidade. Os jogadores tentaram entregar o melhor, mas as coisas hoje não aconteceram. Não conseguimos concluir nossas chances. Diferente das outras duas partidas, a equipe se desordenou muito”.

O técnico também lamentou ter sido obrigado a fazer duas alterações por lesão ainda no primeiro tempo. Ele acredita que os problemas físicos sejam causados pela sequência intensa de jogos.

“Viemos em uma sequência dura desde as semifinais do Catarinense contra o Avaí, apenas contra grandes adversários. O Goiás foi competente e aproveitou as chances, e a gente não tem conseguido fazer isso”, disse. “O início foi de trocação, nós também criamos oportunidades. Hoje tivemos muitos momentos críticos. Temos que reconhecer, aceitar e partir para a próxima”, destacou.

“Precisamos ser fortes mentalmente”

Apesar da sequência ruim, Luizinho fez questão de valorizar o trabalho que vem sendo feito pelo clube. Ele, porém, admitiu que talvez seja necessário fazer mudanças, no jeito de jogar ou de peças no time titular.

“Não podemos conseguir colocar tudo em uma vala comum, mas precisamos encontrar um caminho para dar uma resposta. Se for preciso, vamos ajustar e encontrar uma forma diferente para que não entremos no desespero. Precisamos ser fortes mentalmente para que a gente não ache que está tudo errado por causa de um dia ruim”.

O Brusque tem três pontos em três jogos na Série B e ocupa o 11º lugar. Na próxima rodada, o Quadricolor visita o Sport, líder do campeonato com 100% de aproveitamento. O jogo acontece no sábado, 11, às 17h, na Arena Pernambuco.

“É uma boa oportunidade para fazermos um bom jogo e mostrar nosso potencial. Se precisar mudar ou se postar de uma maneira diferente, vamos fazer. Vamos estudar. Cabe a mim encontrar caminhos para sermos competitivos”, ressaltou o técnico quadricolor.

