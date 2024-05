VÍDEO – Barateiro Havan Futsal vence clássico e chega a três vitórias em três jogos

Na tarde deste sábado, 4, o Barateiro Havan Futsal entrou em quadra pela 3ª Rodada da Liga Feminina de Futsal para enfrentar as Leoas da Serra em clássico Catarinense.

Em partida disputada na cidade de Luiz Alves, o jogo foi truncado, com as duas equipes buscando a vitória a todo momento, até que as Leoas da Serra abriram o placar na metade do primeiro tempo. Em tiro livre, o Barateiro chegou ao empate após a goleira defender a cobrança da Meiriane e no rebote, a camisa 10 empatar a partida.

Já no segundo tempo, após ótima jogada do Barateiro, Thalitinha achou um passe entre linhas para a capitã Bella, que tirou da goleira e virou a partida.

Com a vitória, o Barateiro permanece na liderança isolada e aguarda os resultados das outras partidas na rodada para confirmar a liderança em definitivo nesta 3ª rodada.

A próxima rodada será apenas no dia 25 de maio, às 16h, contra o Londrina. A partida será disputada em Brusque ou Luiz Alves.

