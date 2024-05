VÍDEO – Santa Catarina encaminhará mais bombeiros para força-tarefa no Rio Grande do Sul

Na manhã desta segunda-feira, 6, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) realizará o revezamento das equipes de Força-Tarefa (FT) que estão atuando em apoio aos gaúchos após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. A rendição, como é chamada essa troca das equipes, acontecerá a partir das 10h no quartel da corporação em Araranguá.

“Fomos o primeiro estado a enviar ajuda aos nossos irmãos gaúchos e nesta segunda-feira, com o revezamento das equipes, Santa Catarina passa a ser a maior equipe de bombeiros militares atuando em apoio ao Rio Grande do Sul”, afirma o governador Jorginho Mello.

Os 32 bombeiros que atuam no Rio Grande do Sul desde a última quarta-feira, 1, retornam para Santa Catarina para serem substituídos por bombeiros militares das equipes de FT dos Batalhões de Florianópolis, Curitibanos, Blumenau, Criciúma, Itajaí, Tubarão, Canoinhas, São José e Balneário Camboriú.

Nesta segunda etapa do trabalho, Santa Catarina está enviando 39 bombeiros militares especializados para este tipo de ocorrência, totalizando nove células de FT, além da equipe de drones e o novo comando da operação. Entre os demais recursos empregados estão 10 viaturas 4×4, 17 embarcações, 11 motores de popa, drones e equipamentos para resgate em áreas deslizadas.

“Nossas equipes estão atuando diuturnamente em Lajeado, Santa Cruz do Sul e mais recentemente, na região da Grande Porto Alegre desde o primeiro dia do mês de maio. Esse revezamento é necessário e fundamental para que os bombeiros sigam atuando em pleno vigor”, afirma o Subcomandante-Geral do CBMSC, coronel Jefferson de Souza.

Resgate em abrigo com 800 pessoas

Deslocadas para atuar na região da Grande Porto Alegre no sábado, 4, as equipes do CBMSC receberam durante o deslocamento um chamado de urgência referente a 100 crianças que estavam ilhadas no segundo pavimento de uma escola. Na chegada, por volta das 19h, prontamente se equiparam e iniciaram o atendimento.

Ao chegar no local do pedido de socorro, foi confirmado se tratar de um espaço que estava sendo usado por famílias que já estavam desabrigadas. Eram 800 pessoas necessitando ser realocadas para locais seguros.

Foram contabilizadas 14 horas ininterruptas de trabalho de resgate de pessoas apenas nessa localidade. Trata-se de uma região ampla, de cerca de 30 mil pessoas que historicamente nunca foi atingida por enchentes dessa proporção. Ao todo, foram resgatadas na região de Guaíba, 1.555 pessoas e 200 animais com vida.

Confira o vídeo do comandante das equipes de Forca-Tarefa que atua no Rio Grande do Sul, tenente-coronel Fábio Collodel:

Atuação na região de Lajeado e Santa Cruz do Sul

Durante a atuação na região de Lajeado e Santa Cruz do Sul, as sete equipes de Força-Tarefa do CBMSC salvaram mais de 600 vidas, entre pessoas e animais. A maior parte da atuação, em razão da expressiva elevação das águas no estado vizinho, esteve relacionada ao resgate de pessoas que estavam ilhadas em suas residências, em cima de telhados e até mesmo agarrados em árvores.

Além disso, as equipes encontraram três vítimas sem vida, sendo duas delas em áreas deslizadas e uma em uma residência tomada pelas águas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre os resgates que mais comoveram as equipes, estão o de um senhor que estava há quatro dias agarrado a uma árvore em Cruzeiro do Sul. Ele relatou aos bombeiros catarinenses que não conseguia ser avistado pelas aeronaves e que ao ouvir as equipes apitando, acenou e conseguiu ser resgatado.

Outro caso foi o resgate de uma família de nove pessoas, também em Cruzeiro do Sul, que foi resgatada por civis, porém a embarcação virou e eles tiveram que passar a noite agarrados a uma árvore. Novamente ao passar com a embarcação apitando, os bombeiros catarinenses conseguiram verificar que havia pessoas naquele local e realizaram o resgate com sucesso.

Leia também os destaques da semana:

1. VÍDEO – Mulher viraliza nas redes sociais após jogada de vôlei em Brusque

2. Moradores de Guabiruba erguem a 4ª Maibaum; veja como foi

3. Eleições 2024: quem deve concorrer a prefeito de Guabiruba em outubro

4. Nene Colombi deve concorrer a prefeito de Botuverá com vereador de vice; Alcir Merizio não vai à reeleição

5. Ministério Público vai propor acordo para ex-vereador Jocimar dos Santos confessar que praticou rachadinha

Assista agora mesmo!

Voluntária do CVV de Brusque conta como é a rotina de quem ajuda a evitar tentativas de suicídio: