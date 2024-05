Primeiro caso de febre do oropouche é registrado em Luiz Alves após infestação de maruim

Depois de três casos em Botuverá, o primeiro caso de febre do oropouche foi registrado em Luiz Alves. A prefeitura divulgou a informação nesta sexta-feira, 3.

A doença é causada por um arbovírus e sua transmissão é feita principalmente por mosquitos, sendo o principal o maruim. Porém, há um outro mosquito que também transmite a doença, o Culex.

Os sintomas da febre do oropouche são parecidos com os da dengue e da chikungunya: dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia. Não existe tratamento específico. Os pacientes devem permanecer em repouso, com tratamento sintomático e acompanhamento da rede municipal de Saúde.

