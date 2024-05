Brusque não resiste ao Goiás e perde terceira seguida

O Brusque começou bem nos dois tempos, mas não converteu as chances em gol e foi derrotado por 2 a 0 pelo Goiás neste domingo, 5, pela terceira rodada da Série B 2024 no estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí. Paulo Baya, fazendo valer a “lei do ex”, e Marcão fizeram os gols do triunfo esmeraldino.

Esta é a primeira vez que o Brusque perde três seguidas desde outubro de 2022 – naquela série, foram seis derrotas em sequência. Curiosamente, é o segundo revés seguido contra um time de Goiânia – na quarta-feira, 1º, o time foi derrotado pelo Atlético-GO, em Joinville, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Com o resultado, o Quadricolor para nos três pontos e cai para o 11º lugar da Série B. Já o Goiás assume a vice-liderança, com sete.

Goiás prevalece em começo movimentado

O duelo começou muito movimentado – foram oito finalizações, quatro de cada time, nos primeiros 15 minutos -, com chances para os dois lados. Matheus Nogueira salvou o Brusque em chute de Thiago Galhardo aos 2, e, minutos depois, o Quadricolor assustou em finalizações de Guilherme Queiróz e Dionísio.

Quem aproveitou sua chance, porém, foi o Goiás. Aos 6, Paulo Baya escapou pela esquerda, passou por Ianson e tentou tocar para o meio, mas bola bateu em Nogueira e morreu no gol. Foi o 12º gol do atacante, que passou pelo Brusque em 2022, na temporada.

O Quadricolor tentou a resposta aos 11, quando Cristovam recebeu de Queiróz pela direita e cruzou para Alex Ruan, que apareceu na segunda trave para cabecear à direita do gol.

Mudanças forçadas

Depois de um início frenético, o jogo diminuiu de ritmo, também pelos muitos cartões amarelos aplicados (seis, no total) e também por alterações que o Brusque teve que fazer. Em um espaço de cinco minutos, Luizinho Lopes precisou trocar os lesionados Cristovam (que era dúvida para o jogo) e Wallace, que foram substituídos por Mateus Pivô e Salustiano.

Daí para frente, o Brusque passou a ter mais posse de bola (terminou a etapa inicial com 58%), mas o Goiás se posicionou para explorar os contra-ataques e foi mais eficiente em sua estratégia, bloqueando os espaços do Quadricolor.

A melhor chance do Brusque desde então veio aos 33. Após bate-rebate na entrada da área, Dionísio arriscou lindo chute e quase fez um golaço, mas a bola passou à esquerda do gol.

Golpe fatal

O Brusque voltou para o segundo tempo tomando a iniciativa e teve ótima chance aos 5. Dionísio acelerou pelo meio após boa troca de passes e arriscou da entrada da área, mas parou em bela defesa de Tadeu.

O balde de água fria para cima do Quadricolor, porém, veio pouco depois. Aos 11, Welliton Matheus recebeu cruzamento de Gava na área e deu assistência de cabeça para Marcão, que apareceu livre para completar para o gol aberto: 2 a 0.

Após o segundo gol, Luizinho Lopes, que só poderia fazer mais uma parada para mudança, realizou suas três últimas alterações após Alex Ruan também sentir problemas físicos. O Goiás, porém, confortável com a vantagem, usou toda a experiência de seu elenco para administrar o marcador e passou a dominar o jogo.

Aos 19, Galhardo escapou com espaço pela esquerda, invadiu a área e cruzou para Luiz Henrique, que cabeceou em cima de Nogueira.

O Brusque tentou pressionar, mas mostrou-se um time desgastado fisicamente e, apesar de ter finalizado oito vezes na etapa final, não conseguiu levar tanto perigo ao goleiro Tadeu. O Goiás manteve uma postura segura e ainda teve espaços para o contra-ataque, mas o duelo terminou mesmo 2 a 0.

Sequência da competição

O Brusque volta a jogar no próximo sábado, 11, diante do invicto Sport, na Arena Pernambuco, às 17h. Já o Goiás encara o lanterna Ituano, no estádio da Serrinha, em Goiânia, na sexta-feira, 10, às 21h30.

Brusque 0x2 Goiás

Campeonato Brasileiro – Série B

Terceira rodada

Estádio Doutor Hercílio Luz, Itajaí

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam (Mateus Pivô, min. 17/1ºt), Ianson, Wallace (Salustiano, min. 23/1ºt), Alex Ruan (Marcelo, min. 13/2ºt); Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio; Osman, Paulinho Moccelin (Dentinho, min. 13/2ºt), Guilherme Queiróz (Olávio, min. 13/2ºt)

Técnico: Luizinho Lopes

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson Felipe, David Braz; Dieguinho (Douglas Borel, intervalo), Marcão, Rafael Gava (Jhonny Lucas, min. 19/2ºt), Sander; Thiago Galhardo (Cristiano, min. 35/2ºt), Paulo Baya (Breno Herculano, min. 41/2ºt), Welliton Matheus (Luiz Henrique, min. 19/2ºt)

Técnico: Márcio Zanardi

Gols: 0x1, min. 7/1ºt, Paulo Baya. 0x2, min. 12/2ºt, Marcão

Cartões amarelos: Ianson, Alex Ruan, Dionísio, Serrato (BRU); Dieguinho, Welliton Matheus, Jhonny Lucas (GOI)

Trio de arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

Quarto árbitro:Franciel dos Santos Martins (SC)

VAR: Márcio Henrique de Góis (SP), auxiliado por Ivan Carlos Bohn (PR)

Público: 940 torcedores

