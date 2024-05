Brusque perde para o Atlético-GO na Arena Joinville pela Copa do Brasil

O Brusque foi derrotado no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil: 1 a 0 para o Atlético-GO na tarde desta quarta-feira, 1ª, na Arena Joinville. Em uma partida bastante disputada, o quadricolor fez um bom primeiro tempo, quando chegou até a pedir um pênalti, mas foi Luiz Fernando, do Dragão, quem marcou o gol da partida. O jogo de volta será realizado no Antônio Accioly às 19h do próximo dia 22.

Em Goiânia, o Brusque precisará vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis e por dois gols para se classificar no tempo normal. Um empate basta para classificar o Atlético-GO.

Esta foi a segunda derrota consecutiva do quadricolor. Do outro lado, o Dragão volta a vencer após a sequência de quatro jogos sem vitória na Série A do Brasileiro.

Mais Atlético

Era o Atlético-GO quem dominava os primeiros minutos da partida, retendo a bola no ataque. Aos seis minutos, Luiz Fernando recebeu na esquerda, cortou para dentro e chutou. Matheus Nogueira foi traído pelo quique da bola, mas defendeu em defendeu em dois tempos. Foi a única finalização mais clara do Dragão naquele momento do jogo.

Uma resposta tímida foi dada ao Brusque aos oito minutos. Paulinho Moccelin desarmou Tubarão na intermediária e partiu em contra-ataque. Ele fez o passe e Dentinho recebeu, mas chutou muito fraco, fácil para Ronaldo defender.

Brusque controla

A partir dos 18 minutos, o Brusque iniciou um período de claro domínio. Após longa troca de passes, Dionísio recebeu na entrada da área e chutou com efeito. Ronaldo fez grande defesa para escanteio. Logo depois, aos 19, Rodolfo Potiguar soltou a bomba da intermediária com a perna esquerda e Ronaldo fez outra defesaça para escanteio.

Aos 23, Dentinho recebeu na direita, chegou na linha de fundo e tentou cruzar com o pé esquerdo. A bola saiu fechada e Ronaldo fez a defesa.

O Atlético-GO voltou a ameaçar aos 25. Shaylon recebeu entre as linhas espaçadas e passou para Danielzinho, que tentou o chute colocado de fora da área. A bola passou à esquerda de Matheus Nogueira, com perigo. A partida teve a parada para hidratação logo depois.

O Brusque ainda pediu pênalti aos 34. Cristovam tabelou bem pela direita, invadiu a área e caiu na disputa com Guilherme Romão. O lateral brusquense segurou a bola com os braços convicto de que seria marcado o pênalti. Entendeu ter sido calçado por trás. Jonathan Benkenstein Pinheiro marcou falta de Cristovam.

Pouca bola

As equipes voltaram para a sequência do primeiro tempo, que quase não teve finalizações. Brusque e Atlético-GO cometiam alguns erros antes do momento de chutar ao gol.

Aos 46, Bruno Tubarão recebeu boa invertida e ficou livre para dar sequência à jogada, mas demorou a fazer o passe e foi interceptado por Alex Ruan. Em contragolpe, Dionísio forçou o passe à frente para Olávio em vez de lançar Wallace livre na esquerda.

Volta do intervalo

No primeiro minuto, Serrato arriscou de longe e a bola passou ao lado do gol. Aos seis, Dentinho fez mau recuo e Derek se antecipou a Ianson e fez o passe a Luiz Fernando. Ele tentou o chute mas a bola foi desviada pela marcação até o escanteio.

O Atlético-GO voltou com mais ímpeto e encaixe na marcação, dificultando a saída do Brusque, que não havia feito muito mais do que o chute de Serrato.

Lá e cá

Aos 12 minutos, Matheus Nogueira errou a saída de bola e o Atlético-GO teve boa condição de atacar. Rhaldney recebeu a bola na meia-lua, chutou colocado e a bola passou próxima, à esquerda do goleiro, que ficou no golpe de vista.

No minuto seguinte, Olávio ganhou a bola alta e iniciou a jogada. Tavares recebeu falta, o árbitro mandou seguir, e depois Olávio recebeu dentro da área. Ele chutou, mas Ronaldo defendeu fechando o ângulo e a bola terminou em tiro de meta, com o último toque sendo do camisa 9 quadricolor.

Aos 14, Luiz Fernando arrancou pela esquerda, invadiu a área e fez o cruzamento na segunda trave para Gabriel Barros. Alex Ruan chegou cortando de carrinho para escanteio, de forma providencial.

Cinco minutos depois, Cristovam fez o passe para Osman, na área. O camisa 80 chutou de primeira, colocado, e a bola passou muito perto, à esquerda de Ronaldo.

Gol do Dragão

O Atlético-GO dominava o primeiro tempo e o Brusque não conseguia escapar em contra-ataque quando o placar foi aberto. Aos 30 minutos, Luiz Fernando recebeu com liberdade, cortou para dentro e soltou a bomba rasteira. A bola morreu no cantinho, no fundo do gol. Matheus Nogueira se esticou todo, mas nada pôde fazer.

Exausto, o Brusque não se aproximou do empate, tendo, no máximo, chutes à longa distância que não ameaçaram o goleiro Ronaldo. Do outro lado, o Atlético-GO valorizou a posse de bola com tranquilidade até o fim do jogo.

Aos 47 do segundo tempo, o Atlético-GO perdeu a chance de dobrar a vantagem. Matheus Nogueira trombou com Rodríguez na intermediária. A bola sobrou com Rodolfo Potiguar, que bobeou e foi desarmado. Gabriel Barros tentou o chute direto para o gol, sem goleiro, e mandou pra fora.

Um último suspiro do Brusque foi aos 48. Diego Tavares cruzou e Guilherme Queiróz cabeceou bem, mas sem tanta força. Ronaldo conseguiu buscar a bola em seu canto baixo direito.

Próximos jogos

Brusque e Atlético-GO voltam a se enfrentar em 22 de maio, às 19h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Neste domingo, 5, às 16h, o Brusque enfrenta o Goiás no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pela terceira rodada da Série B. O Atlético-GO visita o Juventude às 20h de segunda-feira, 6, no Alfredo Jaconi, pela quinta rodada da Série A.

Brusque 0x1 Atlético-GO

Copa do Brasil

3ª fase – ida

Quarta-feira, 1º de maio de 2024

Arena Joinville

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam (Mateus Pivô), Ianson, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Dionísio, Serrato (Jhemerson); Dentinho (Diego Tavares), Paulinho Moccelin (Osman); Olávio (Guilherme Queiróz).

Técnico: Luizinho Lopes

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix, Guilherme Romão; Ron, Baralhas (Rhaldney); Danielzinho (Vágner Love), Shaylon (Gabriel Barros), Luiz Fernando; Derek (Emiliano Rodríguez).

Técnico: Jair Ventura

Cartões amarelos: Baralhas, Shaylon

Trio de arbitragem (RS): Jonathan Benkenstein Pinheiro, auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor e Jorge Eduardo Bernardi

Quarto árbitro: Guilherme Nunes de Santana (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP), auxiliado por Amanda Pinto Matias (SP)

