Homem sofre choque elétrico enquanto cortava árvore em Blumenau

Um homem, de 27 anos, precisou ser encaminhado com urgência para o hospital após sofrer um choque elétrico e ter uma parada cardíaca, durante o início da tarde deste sábado, 4. O caso aconteceu por volta das 14h20, na rua Antônio Benassi, no bairro Velha, em Blumenau, no Vale do Itajaí. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

Segundo as informações, o homem estava cortando uma árvore, quando acabou atingindo uma fiação elétrica, e por conta disso, sofreu um choque. Quando os bombeiros chegaram no local, ele estava deitado no chão inconsciente e passando por uma parada cardiorrespiratória. Alguns moradores que viram o acontecimento, tentaram ajudar fazendo compressões até as equipes chegarem.

No local, os bombeiros usaram desfibrilador e em conjunto com o Samu, conseguiram reverter a parada cardiorrespiratória. Em seguida, o homem foi conduzido até o Hospital Santa Isabel. Não há novas informações sobre o estado de saúde da vítima.

Leia também os destaques da semana:

1. VÍDEO – Mulher viraliza nas redes sociais após jogada de vôlei em Brusque

2. Moradores de Guabiruba erguem a 4ª Maibaum; veja como foi

3. Eleições 2024: quem deve concorrer a prefeito de Guabiruba em outubro

4. Nene Colombi deve concorrer a prefeito de Botuverá com vereador de vice; Alcir Merizio não vai à reeleição

5. Ministério Público vai propor acordo para ex-vereador Jocimar dos Santos confessar que praticou rachadinha

Assista agora mesmo!

Voluntária do CVV de Brusque conta como é a rotina de quem ajuda a evitar tentativas de suicídio: