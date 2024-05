Quatro casos de febre do oropouche são confirmados em Brusque

Durante a tarde deste sábado, 4, a Secretaria de Saúde de Brusque confirmou o registro de quatro casos da febre do oropouche, doença causada por um arbovírus e transmitido por principalmente por mosquitos, sendo o principal o maruim.

Os casos confirmados são de moradores dos bairros: Limeira, São Pedro, Dom Joaquim e Bateas. Todos os afetados estão bem, seguindo com os procedimentos, conforme informações da secretaria.

Sintomas e ações do Estado

Os sintomas da febre do Oropouche são muito semelhantes aos da dengue, como dor no corpo, dor de cabeça, náuseas e diarreias. Ainda não há um tratamento específico para tratar a doença. Em caso de sintomas, o paciente deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para poder dar seguimento aos exames e identificar a doença.

Em Santa Catarina, agora com os casos registrados em Brusque, são 10 casos confirmados da doença, quatro no município, cinco na cidade vizinha, Botuverá, e mais um em Luiz Alves.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, uma série de ações complementares nos locais serão desenvolvidas pelas Secretarias Municipais de Saúde em conjunto com o Estado e o Ministério da Saúde.

Entre as ações estão sistematizar as informações dos casos suspeitos e confirmados (deslocamentos, sintomas, quadro clínico, etc), coleta de vetores para levantamento entomológico e encaminhamento de amostras de outros pacientes para testagem pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina, com o objetivo de fortalecer a vigilância da doença.

