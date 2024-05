Adolescente de 17 anos é resgatada em boate de Balneário Camboriú

Uma adolescente de 17 anos foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste sábado, 4, em uma boate às margens da BR-101, em Balneário Camboriú. O resgate ocorreu durante a Operação Domiduca, que busca combater o crime de exploração sexual de menores.

A vítima foi entregue aos cuidados do conselho tutelar da cidade. Uma mulher de 44 anos, que se apresentou como responsável pelo local, foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Balneário Camboriú, onde vai responder por favorecimento de exploração sexual de vulnerável.

Já em Barra Velha, um menor de idade foi localizado dentro da boate às margens da rodovia e foi encaminhado para o conselho tutelar municipal. No mesmo local, os policiais prenderam um homem de 28 anos com mandado de prisão pelo crime de roubo.

Durante a Operação Domiduca, policiais rodoviários federais visitaram em três dias cerca de 20 estabelecimentos onde poderia haver menores em situação de vulnerabilidade.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

De acordo com a polícia, o nome da operação representa, na mitologia romana, a deusa que protege as crianças no caminho de volta à casa dos pais.

Leia também:

1. Correios de Brusque recebem doações para atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul

2. VÍDEO – Esse paraíso de Botuverá vai te encantar; saiba onde fica

3. Trabalhador morre após ficar preso em máquina de tinturaria de Botuverá

4. VÍDEO – Empresário de Brusque auxilia nos resgates após chuvas no Rio Grande do Sul

5. Luizinho Lopes admite atuação ruim do Brusque contra o Goiás: “estratégia não deu certo”

Assista agora mesmo!

Voluntária do CVV de Brusque conta como é a rotina de quem ajuda a evitar tentativas de suicídio: