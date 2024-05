ParCão: projeto custará cerca de R$ 700 mil e poderá ser entregue nos próximos quatro meses

O jornal O Município teve acesso a imagens do projeto do ParCão, parque que será construído na chamada “Área 41”, terreno localizado no bairro Jardim Maluche, em Brusque.

Segundo o vice-prefeito de Brusque e secretário de Infraestrutura Estratégica, Deco Batisti, o projeto já está em processo de licitação e a expectativa de gastos para a construção chega próximo a R$ 700 mil.

“Os recursos serão provenientes de um fundo da Fundema, e o prazo para conclusão da obra é de quatro meses”.

O espaço será cercado, oferecendo a possibilidade de os pets permanecerem sem coleira, para que possam desfrutar de brincadeiras e interações que seriam incompatíveis em espaços abertos.

“Haverá uma área central pavimentada, outra com areia, bancos e um playground para os animais. O outro parque que tínhamos planejado construir ao lado da Arena Brusque não será mais realizado, e o que faremos nas demais áreas do terreno da Área 41 ainda será discutido com a comunidade. No entanto, é certo afirmar que tudo que for desenvolvido ali fará parte de um grande parque ecológico”, comenta.

Detalhes

Segundo as informações divulgadas, a prefeitura obteve no início do ano a licença para realizar a limpeza do terreno da Área 41. O espaço estava tomado por vegetação densa. No local, foi executada a limpeza e a terraplanagem.

A entrega do ParCão é uma das propostas de campanha do prefeito André Vechi e é defendida por ele desde o início de seu mandato. A proposta recebeu apoio de setores ligados à causa animal, incluindo clínicas veterinárias locais.

Confira imagens do projeto:

