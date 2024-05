Cine Gracher dará entradas gratuitas para mães, em Brusque

O Cine Gracher fará uma promoção especial para o Dia das Mães, que acontecerá no domingo, 12, onde mamães brusquenses terão entradas gratuitas para assistirem qualquer sessão de filme em 2D e 3D.

O ingresso poderá ser adquirido presencialmente na bilheteria do cinema ou de forma on-line, pelo site www.cinegracher.com.br. A promoção é válida apenas com a presença do filho ou filha, que deverá ser o acompanhante e terá que pagar a entrada.

No dia da sessão, ao entrar na sala, a mãe e o filho deverão apresentar o RG. Se o filho pagante quiser assistir mais de um filme no dia com a mãe, ela continuará tendo a entrada gratuita.

