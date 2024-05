Uma alteração no padrão climático está prevista para iniciar nesta quinta-feira, 9, em Brusque e região, trazendo consigo chuva e, posteriormente, frio na próxima semana.

Com a aproximação do fim da primeira quinzena de maio, observa-se uma tendência para o estabelecimento do clima de inverno no Vale do Itajaí.

Portanto, é aconselhável que os residentes preparem, desde já, seus casacos em antecipação às baixas temperaturas esperadas.

Com relação à síntese mencionada, buscamos informações esclarecedoras e abrangentes com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

Ele nos concedeu, gentilmente, uma entrevista detalhada, cujos pormenores estão disponíveis no boletim especial que ele emitiu, apresentado a seguir.

Quinta-feira e o risco de chuva

*Boletim: Climaterra >>

Iniciamos este boletim com excelentes notícias para os entusiastas do frio, residentes em Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, direcionadas à próxima semana.

Antes disso, o calor atípico, que marcou a primeira metade da semana, está previsto para recuar já a partir desta quinta-feira.

Apesar do dia ainda ter começado abafado, espera-se uma queda nas temperaturas no decorrer do período.

Esta mudança é devido à chegada de uma frente fria, prevista para atravessar Santa Catarina, trazendo pancadas de chuva a partir da tarde e a possibilidade de trovoadas.

O sistema à vista tende a provocar o declínio das altas temperaturas, especialmente durante a noite, embora o frio representativo ainda não seja esperado.

Fim de semana e o risco de chuva

À medida que avançamos ao fim de semana, os modelos meteorológicos indicam uma tendência de maior estabilidade para Brusque e região, tanto no sábado quanto domingo.

Embora não seja possível descartar totalmente a possibilidade de chuva, a tendência predominante aponta para períodos de sol entre nuvens e o retorno de um aquecimento moderado dos termômetros.

Frio na próxima semana

No entanto, na próxima semana, antecipa-se uma mudança brusca no padrão das temperaturas, trazendo as características do inverno.

Espera-se que todo o Vale do Itajaí seja envolvido por uma atmosfera gélida, na presença de dias frios, onde os picos da tarde devem permanecer abaixo dos 18/20°C, em especial de terça-feira em diante.

Esta situação, juntamente com a possibilidade de chuva ocasional, tende então a intensificar a sensação de frio, especialmente à medida que avançamos à transição da primeira para a segunda metade de maio.

Caso esta tendência venha de fato se confirmar, é prudente se preparar e manter casacos e cachecóis à mão, portanto.

*Com informações: Climaterra

Fotos e mais notícias após anúncios

É com prazer que apresentamos os patrocinadores que dão suporte ao Blog do Ciro Groh.

Convidamos você a então explorar os produtos e serviços que eles oferecem, clicando nos logotipos exibidos a seguir.

Oferecimento:

Leia também:

1. Bodas de Diamante: saiba quem está completando 60 anos de matrimônio em Brusque

2. Centenária: saiba então quem é a mulher mais idosa de Guabiruba

Sem chuva na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuva durante esse intervalo (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens, pois, ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK