Em meio ao crescente número de casos de dengue, uma luz de esperança, educação e engajamento então brilha no bairro Rio Branco, em Brusque.

O Centro Municipal de Educação Infantil Rio Branco (Cmei), tornou-se um farol de conscientização, onde pequenos alunos da pré-escola transformam-se em grandes agentes de mudança.

Com a criatividade aflorada, as crianças do Cmei Rio Branco utilizaram garrafas pet para criar representações do mosquito da dengue, anexando mensagens educativas que ressoam a importância da prevenção.

Essa iniciativa não apenas estimula a consciência ambiental, mas também serve como um poderoso instrumento de conscientização.

Conscientização sobre a dengue

Na manhã desta quinta-feira, 4, inspiradora, a referida comunidade escolar, juntamente com a Guarda Municipal de Trânsito, uniu forças em uma ação simbólica e efetiva.

Diante das dependências da creche, professores, alunos e guardas, pois, interagiram com motoristas, entregando panfletos e compartilhando sorrisos e informações valiosas.

Essa interação reforça o elo entre a escola, comunidade e as autoridades, demonstrando assim, que a união faz a força no combate à dengue.

Educação dentro e fora da creche

Dentro das paredes coloridas do Cmei, os alunos são constantemente lembrados da importância de evitar água parada, tornando-se pequenos fiscais da saúde em suas próprias casas.

Este trabalho merece aplausos, e toda a equipe da creche está de parabéns pela iniciativa, que transcende os muros da instituição e toca o coração da comunidade.

O Cmei Rio Branco prova que, com a participação efetiva da população e a adoção de medidas simples no dia a dia, é possível minimizar o impacto da doença.

Através de atividades lúdicas e educativas, as crianças então se tornaram pequenos embaixadores da saúde, distribuindo panfletos e conhecimento.

Guardas de trânsito no combate à dengue

A parceria com a Guarda de Trânsito de Brusque é um exemplo de como a colaboração pode então fortalecer as iniciativas de saúde pública.

Alertar, prevenir e ensinar hábitos saudáveis às nossas crianças é essencial para o bem-estar comum da sociedade.

O Cmei Rio Branco, com seu trabalho exemplar, mostra que a educação e a conscientização são as chaves para um futuro mais saudável e feliz para todos.

