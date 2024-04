Caminhão colide com carreta após evitar acidente com carro na rodovia Antônio Heil

Um caminhão colidiu com uma carreta após tentar evitar uma batida contra um carro na rodovia Antônio Heil, em Itajaí. O fato ocorreu por volta das 11h30 desta quinta-feira, 4.

De acordo com o relato do condutor de um dos caminhões, que transportava cimentos, à uma testemunha, um veículo acabou freando em sua frente, o que motivou o mesmo a fazer uma manobra para desviar do carro, porém, no momento, acabou colidindo com a carreta que recém havia saído de uma empresa.

A testemunha informou que não viu nenhuma autoridade no local e que os envolvidos teriam saído ilesos do acidente. Ainda não é possível confirmar a informação.

