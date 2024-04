A Azul anunciou nesta quinta-feira, 4, uma oferta de voos extras para o show da Madonna no Rio de Janeiro, partindo de Navegantes. Para atender à demanda gerada pela apresentação icônica da diva do pop, a companhia programou três voos adicionais nos dias 3, 4 e 5 de maio, complementando sua malha aérea já existente.

Além disso, a Azul disponibilizará mais de 400 voos de diversas regiões, operados entre os dias 1º e 7 de maio, totalizando mais de 60.300 assentos disponíveis para passageiros. Os dias de maior movimento serão os 3, 4 e 5 de maio, representando mais de 58% das decolagens programadas pela Azul na primeira semana do mês.

Na cidade do Rio de Janeiro, a companhia opera em três importantes aeroportos: Santos Dumont, Galeão e Jacarepaguá. Somando todas as operações nos três terminais, a Azul proporcionará 870 movimentos – ida ou volta – no período, disponibilizando mais de 103 mil assentos, uma capacidade equivalente a um estádio e meio do Maracanã.

Com o intuito de facilitar o acesso de clientes de todas as regiões do país, a Azul está oferecendo também voos temporários diretos para o Galeão a partir de outras 27 cidades brasileiras, complementando os voos regulares já existentes.

Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, destaca que a empresa está “Estamos sempre atentos para atender à demanda de importantes eventos que movimentam as economias local e nacional. Reconhecemos a magnitude deste show e acreditamos que brasileiros de todo o país vão desejar assistir ao espetáculo ao vivo na praia de Copacabana”.