Menino de 4 anos morre no hospital após ficar preso em elevador no Oeste catarinense

Morreu na quarta-feira, 3, o menino Angelo Müller Kich, de 4 anos, que ficou preso em um elevador do prédio em que morava. O acidente ocorreu em Mondaí, no Oeste catarinense, no dia 25 de março. Angelo ficou internado no hospital por dez dias.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local foi feito o gerenciamento de riscos e o desencarceramento de Angelo. De acordo com os bombeiros, foram utilizadas técnicas de desencarceramento, com utilização de ferramenta hidráulica expansora e calços.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a criança ficou presa entre a porta e o vão do elevador.

Angelo foi sepultado no Cemitério Municipal de Mondaí.

