Homem morre após sofrer choque elétrico enquanto trabalhava em Jaraguá do Sul

Márcio Fontana, de 42 anos, morreu após sofrer um choque elétrico enquanto trabalhava na pintura de um estabelecimento na tarde desta quarta-feira, 3, em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina.

O caso aconteceu no Centro da cidade. O trabalhador estava sentado no telhado quando o cabo do rolo de pintura encostou na fiação elétrica.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e caiu de cima do estabelecimento. A equipe de socorristas realizou o atendimento à vítima e realizou as manobras de reanimação por 30 minutos, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Luto

Nas redes sociais, parentes de Márcio prestaram suas últimas homenagens. “Uma pessoa com qualidades e defeitos… mas um primo maravilhoso, vai ficar na lembrança as brincadeiras de infância, o cuidado e carinho com o Kauê e o Kaio quando crianças”, relatou a prima.

“Vai deixar saudade, que você encontre a paz e seja feliz do outro lado”, relatou um amigo. Não há informações sobre o velório e o sepultamento de Márcio.

