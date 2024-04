Secretário de Barra Velha é exonerado e médico é afastado em caso de suposta negligência médica após morte de criança por dengue

Nesta terça-feira, 2, a Prefeitura de Barra Velha exonerou o secretário de Saúde, após conversa entre o prefeito Daniel Pontes da Cunha (PSD) e o agora ex-secretário Rogério Pinheiro. O município afastou também preventivamente o médico que atendeu a Sofia Emanuelli Ribeiro Pereira, de 4 anos, que morreu de dengue tipo D na tarde deste domingo, 31.

Segundo a prefeitura, o afastamento acontece a fim de investigar a conduta médica no atendimento da criança, que morreu antes de ser internada no Hospital São José, em Jaraguá do Sul, com diagnóstico de dengue, após passagem pelo Pronto-Atendimento municipal.

“A decisão foi tomada em conjunto com o ex-secretário a fim de que as atividades de investigação promovidas pelo município não sofram interferências, buscando resguardar a pessoa do ex-secretário, enquanto se desenvolve o procedimento administrativo de apuração dos fatos”, informa a prefeitura em nota.

“O Município de Barra Velha, na pessoa do Prefeito e de todos os seus servidores, lamenta o óbito da menor Sofia Emanuelli Ribeiro Pereira, e informa que irá esclarecer os fatos a população e punir eventuais culpados, com o rigor que a situação merece, dentro da legalidade administrativa”, finalizou a nota.

MP-SC vai investigar suposta negligência médica

O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) abriu uma investigação para apurar a possível negligência médica no caso da morte de Sofia Emanueli. Sofia teria sido atendida três vezes no Pronto Atendimento de Barra Velha e liberada, mas morreu após complicações.

O MP-SC solicitou à Secretaria Municipal de Saúde e ao Hospital e Maternidade Jaraguá cópias dos prontuários médicos e a identificação dos profissionais envolvidos nos atendimentos. O órgão também requisitou à Delegacia de Polícia a abertura de um inquérito policial.

O promotor de Justiça Renato Maia de Faria enfatizou a necessidade de esclarecer os fatos e responsabilizar os envolvidos, independentemente da sindicância já anunciada pela prefeitura de Barra Velha.

Mãe alega negligência

Durante a internação de Sofia, a mãe da menina alegou negligência nos primeiros atendimentos. Sofia recebeu paracetamol na primeira visita ao centro de saúde, sem consulta médica.

Após o segundo atendimento, saiu com receita de antibiótico, mas piorou rapidamente. Foi levada novamente ao pronto-atendimento, onde foi reanimada e encaminhada para Jaraguá do Sul, onde morreu na unidade de terapia intensiva (UTI).

Leia também:

1. Brusque terá frente fria fechando a semana; mudanças no clima à vista

2. Homem é preso após agredir filho no Santa Terezinha, em Brusque

3. Reparo de rua do Jardim Maluche que cedeu durante enchente depende do avanço das obras na Beira Rio

4. Conheça projeto de centro comercial que será construído no antigo prédio do INSS de Brusque

5. Projeto do canal extravasor da bacia do rio Limeira deve ser entregue no segundo semestre

Assista agora mesmo!

Agressão de mulheres e abuso sexual de crianças: policial civil relata casos difíceis do dia a dia: