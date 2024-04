Pavimentação de rua do Rio Branco é inaugurada em Brusque

Na segunda-feira, 1º, foram entregues concluídas as obras de pavimentação da rua Gilberto Hassmann, no bairro Rio Branco, em Brusque. Para o serviço, foram aplicadas cerca de 770 toneladas de base e ainda outras 510 toneladas de asfalto nos 350 metros de extensão da via, com oito metros de largura, sendo gastos somente nesta área mais de R$ 200 mil.

Os trabalhos incluíram o novo sistema de drenagem da via, com a instalação de 445 tubos de diversos diâmetros e 20 bocas de lobo (entre novas e restauradas). Estes trabalhos custaram aos cofres públicos mais de R$ 360 mil.

Com uma grande presença de moradores locais, incluindo a filha de Gilberto Hassmann, que dá nome à rua, diversas autoridades municipais e um grande número de servidores também prestigiaram o evento.

O prefeito de Brusque, André Vechi, disse estar realizado por conseguir entregar uma obra tão importante para um bairro tão representativo para a cidade.

“Fazer entregas desse tipo para a comunidade é sempre algo que nos deixa muito satisfeitos, pois a rua Gilberto Hassmann é uma das principais vias do Rio Branco”, comentou.

“A gente fez a pavimentação, iluminação de LED, uma rua de mais de 350 metros de extensão, oito metros de largura e que custou aos cofres do município, ao todo, mais de R$ 1 milhão”, explicou o prefeito.

Comunidade

Uma das lideranças do bairro como líder comunitário e agora como vereador, Rodrigo Voltolini também esteve presente.

“Imensamente feliz por tudo o que tem sido feito e acontecido nessa rua. Tem muita coisa ainda para vir para esse bairro, muita obra importante, pavimentações.

Como presidente da associação de moradores, como morador desse bairro e também como vereador, as cobranças são incessantes. Como o André falou, a gente só não pode ser mal educado, mas tem que cobrar, cobrar todos os dias. Então é com muita alegria que tenho o prazer de estar junto hoje para inaugurar a rua Gilberto Hassmann. Uma reivindicação de muitos anos”, afirmou Voltolini.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Ivan Bruns Filho, lembrou da dura realidade vivida pelos moradores daquela via por tantos anos.

“A gente passava aqui, só havia essas casas fechadas com medo da poeira, as casas eram grossas de poeira por fora, era tudo fechado, parecia um bairro abandonado. A gente vinha e patrulhava, mas um dia pela manhã era reclamação pela poeira, outro dia por causa da buraqueira”, recordou.

“É uma satisfação ver executada a obra de drenagem, a obra de pavimentação, meio-fio, o LED, melhorando a qualidade de vida, a mobilidade e até mesmo valorização nessa rua que é o acesso principal ao loteamento Jardim das Bromélias”.

