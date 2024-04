Para os apreciadores de um clima tipicamente outonal, a expectativa de temperaturas mais agradáveis em Brusque e região é um vislumbre animador, como sugerem os últimos prognósticos climáticos.

As expectativas indicam uma tendência para noites mais amenas no desfecho desta primeira semana de abril, embora não haja indicação de um frio intenso no momento.

Com a aproximação de uma frente fria ao longo da sexta-feira, 6, espera-se uma gradativa redução do calor.

Este sistema, inclusive, antecipa um fim de semana com temperaturas mais amenas, condizentes com o período de transição estacional que vivenciamos.

Antes disso, porém, é esperado que o calor continue firme até lá, com temperaturas mais elevadas previstas para esta quarta-feira, 3, e quinta-feira, 4.

O renomado especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, compartilhou conosco um boletim repleto de informações esclarecedoras e abrangentes, destacando os principais pontos dessa síntese apresentada acima.

Acompanhe os detalhes a seguir.

Brusque ainda com calor

*Boletim: Climaterra >>

Neste boletim, vamos analisar primeiramente as projeções climáticas para Brusque e o Vale do Itajaí, com foco para esta quarta e quinta-feira.

Optamos por abordar os dois dias de forma conjunta, visto que as condições meteorológicas esperadas são bastante similares.

Na prática, espera-se que o sol então se faça presente entre nuvens, com uma possibilidade remota de chuva.

Quanto às temperaturas, antecipamos um aquecimento moderado para quarta-feira, com máximas entre 30 a 32°C, e um aumento mais significativo na quinta-feira, quando os termômetros podem então registrar picos superiores a 33°C.

Frente fria chega a Brusque

À medida que nos aproximamos de sexta-feira, os modelos meteorológicos sinalizam a chegada de uma frente fria em Santa Catarina ao longo do dia.

Este sistema deve marcar um cenário de transição no clima de Brusque e do Vale do Itajaí, tendo o dia iniciando ainda sob aquecimento, podendo registrar até 30°C, seguido por um declínio nas temperaturas com a chegada da noite.

Essa frente fria traz consigo, inclusive, a possibilidade de trovoadas e chuvas mais intensas e melhor distribuídas pela região.

Com a sua passagem, antecipa-se um fim de semana de madrugadas amenas, marcando temperaturas mínimas variando entre 13 e 18°C.

Já as tardes de sábado e domingo também prometem ser mais agradáveis, diante de máximas não ultrapassando os 26 a 27°C, configurando um cenário típico de outono.

E para aqueles que planejam atividades ao ar livre (sábado e domingo), as previsões atuais são favoráveis, com baixa probabilidade de chuva.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens, pois, ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

