A história fascinante da coleção de canecos de Valdeci Gomes Ferreira, carinhosamente conhecido como Valdeci Boiadeiro, tem suas raízes na infância do artesão, nas terras do Paraná, onde nasceu e viveu até os seus 34 anos.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Desde jovem, Valdeci se encantava com as festividades de rodeio, onde sua destreza com o laço lhe rendia os primeiros exemplares de sua coleção, obtidos nas barraquinhas dos eventos que frequentava com entusiasmo.

“Todo ganho era destinado à minha mãe, Terezinha, uma apaixonada colecionadora de panelas, rosários e outros artefatos. Sua casa era um verdadeiro tesouro”, compartilha Valdeci, emocionado.

“O grande desejo dela era ter um espaço dedicado exclusivamente aos canecos. Frequentemente manifestava o desejo de que, após sua partida, todo o acervo fosse herdado por mim”, relembra.

Em memória de sua mãe

Com o falecimento de sua mãe, em agosto de 2018, Valdeci então decidiu realizar o sonho dela, iniciando a construção do tão almejado espaço.

“Já se vão seis anos dedicados a esse projeto e, hoje, em 2024, o cantinho da dona Terezinha então está concluído”, conta Valdeci, comovido.

Desde que se mudou para Guabiruba, em 1991, Valdeci Boiadeiro estabeleceu sua morada na Chácara Valdeci Boiadeiro, situada no bairro Pomerânia.

Ele reservou uma parte desse local para construir a casinha de canecos, como uma forma de homenagear e expressar gratidão à memória de sua mãe.

Atualmente, com um acervo de aproximadamente 1.800 peças, Valdeci almeja ultrapassar a marca de dois mil canecos em breve e recebe doações com gratidão daqueles que desejam contribuir para sua coleção.

*Para aqueles que desejam fazer uma doação de canecos, o WhatsApp de contato é o seguinte: (47) 9 9127-4256.

Habilidades além dos canecos

No entanto, a Chácara Valdeci Boiadeiro não encanta somente pela sua coleção de copos de variados estilos. Suas habilidades artesanais, cultivadas desde a infância no Paraná, se manifestam em toda parte.

Desde carrinhos de madeira até cadeiras exóticas e mesas, cada canto revela sua criatividade singular.

Além disso, o local serve como ponto de encontro e celebração para os cavaleiros da região, que se reúnem nos fins de semana em um ambiente marcado pela cordialidade e camaradagem.

Coleção de canecos em fotos após anúncios

Mais uma pauta relevante, livre de futilidades, então trazida até você graças ao apoio dos generosos patrocinadores do Blog do Ciro Groh.

Encontre os nomes deles nos banners abaixo, ansiosos pelo seu clique, revelando as ofertas e produtos exclusivos que têm a oferecer.

Oferecimento:

Leia também:

1. Vencendo desafios: conheça a história inspiradora da cadeirante mais querida de Botuverá

2. Fenarreco em casa: mascotes da festa fazem surpresa para aniversariante em Brusque

Cantinho dos canecos em fotos

Como diz o ditado popular, “imagens valem mais do que mil palavras”.

Portanto, encerramos esta matéria com uma abordagem visual, revelando de forma concisa e cativante o tão estimado cantinho dos canecos de Valdecir.

Convidamos então você a conferir as imagens e mergulhar nesse universo singular de colecionismo e paixão.”

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK